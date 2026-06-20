PS Plus Essential im August 2026: Das erste Bonus-Spiel ist bereits offiziell bekannt

Wir warten noch auf die Bonus-Titel des PS Plus Essential-Lineups, derweil steht bereits ein Spiel fest, das alle Mitglieder des Sony-Service im August 2026 herunterladen können!

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Linda Sprenger
20.06.2026 | 06:16 Uhr

Der erste PS Plus-August 2026-Titel steht bereits fest. Der erste PS Plus-August 2026-Titel steht bereits fest.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des kompletten PlayStation Plus Essential-Lineups des Monats August 2026 dauert's zwar noch über einen Monat, einen Titel daraus kennen wir aber schon jetzt.

Entwickler House House und Publisher Panic gaben im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der Nintendo Direct bekannt, dass ihr kommendes Koop-Projekt direkt zum Release bei Essential landet.

Das ist das erste PS Plus Essential-Spiel im August

Bei dem ersten Essential-Spiel des August-Lineups 2026 handelt es sich um Big Walk. Das Spiel landet am 04. August 2026 im Service und kann von allen PS Plus-Mitgliedern ab diesem Tag bis zum Release der September-Titel ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Video starten 4:02 Big Walk - Trailer zum Release-Termin des PS Plus-Games

Was ist Big Walk für ein Spiel? Big Walk ist ein entspanntes Koop-Spiel, indem es hauptsächlich darum geht, gemeinsam mit euren Freund*innen abzuhängen und gemeinsam eine Welt zu bereisen, in der ihr zusammen Rätsel löst oder Entdeckungen macht.

Laut Entwickler House House handelt es sich bei dem Titel um einen sogenannten "Walker-Talker". Ihr lauft also nicht nur als knuffige Bobbel-Figuren-Freundestruppe durch eine weitläufige Spielwelt, sondern unterhaltet euch auch oder versucht, auf anderen Wegen miteinander zu kommunizieren. Klingt ziemlich entspannt und witzig. Gerade zu Corona-Zeiten hätten vielen von uns ein Spiel wie dieses mit Kusshand entgegengenommen.

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Wann werden die nächsten PS Plus Essential-Spiele angekündigt?

Zunächst steht erst einmal die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juli 2026 an. Diese werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 01. Juli 2026, um 17:30 enthüllt und am Dienstag, dem 07. Juli, im PS Store freigeschaltet.

Die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele, die neben Big Walk im August 2026 erscheinen, findet erst am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, statt. Die Freischaltung der Essential-Spiele des August-Lineups erfolgt dann knapp eine Woche später, am 04. August.

Was sagt ihr zu Big Walk und welche Titel wünscht ihr euch außerdem für PS Plus Essential?

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