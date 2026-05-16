Wie gut kennst du die einzelnen Pokémon? Teste dein Wissen mit unserem Minispiel

Wie schnell kommt ihr auf das gesuchte Pokémon?

Bis heute können viele von uns mehr als 151 Pokémon besser herunterbeten als diverse fremdsprachige Vokabeln. Schuld daran sind die hunderte Stunden, die wir seit Jahren in die Pokémon-Spiele stecken.

Jetzt könnt ihr genau diese Fähigkeit auf die Probe stellen. Unsere wundervollen Webdevs haben nämlich ein kleines Minispiel gebastelt, das ein wenig an das große und beliebte Vorbild Wordle erinnert.

So funktoniert unser Minispiel

Wer (wie Kollege Dennis) Wordle nicht kennt, hier einmal die Spielregeln:

Ihr habt sechs Versuche das richtige Pokémon zu erraten. Als Hinweis dienen euch drei Emojis. Gebt ihr ein falsches Pokémon ein, wird euch für den nächsten Versuch angezeigt, welche Buchstaben im gesuchten Pokémon-Namen vorkommen.

Ist der Buchstabe petrolfarben hinterlegt, ist der Buchstabe korrekt und bereits an der richtigen Stelle. Ist der Buchstabe gelb hinterlegt, ist der Buchstabe richtig, aber an der falschen Stelle im Wort.

Kommt ihr einfach nicht auf das gesuchte Pokémon, könnt ihr mit einem Klick auf „Auflösen“ euch die Lösung direkt anzeigen lassen.

Gotta wordle em all!

Eingeben könnt ihr alle 1.025 Pokémon. Damit das ganze Spiel aber nicht zu schwierig wird, haben wir die zu findenden Exemplare auf ca. 130 der bekanntesten Pokémon beschränkt.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das kleine Spiel gefällt und wie leicht oder schwer euch das Erraten des gesuchten Pokémon gefallen ist. Schreibt uns außerdem, falls ihr noch weitere Ideen für kleine Minispiele wie diese hier habt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Raten!