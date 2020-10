PS Plus Collection für PS5 wird noch attraktiver: Zwei weitere Titel dabei

Die PS Plus Collection für die PS5 hatte mit 18 Spielen bislang schon einen ordentlichen Umfang. Jetzt hat Sony noch einmal nachgelegt und im Rahmen der PS Plus-Spiel-Bekanntgabe für den November 2020 angekündigt, dass zwei weitere Titel in die Collection kommen werden.

Damit steigt die Zahl der in der Sammlung verfügbaren Spiele auf satte 20 - ein echt guter Deal also für alle, die einige Highlights der vergangenen PlayStation 4-Ära auf der neuen Konsole nachholen wollen.

Welche Spiele sind neu in der PS Plus Collection?

Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles Edition

Darum geht's: Der Shooter Call of Duty: Black Ops 3 spielt in der nahen Zukunft: Ein Drohnenangriff führt dazu, dass die internationale Gemeinschaft einen Luftabwehrschirm entwirft. Dadurch werden Kriege plötzlich wieder von Bodentruppen entschieden. Techniken wie Bio-Augmentation, Robotik und Bionik werden militärisch genutzt, um die Wahrnehmung und körperlichen Fähigkeiten von Soldaten übermenschlich zu steigern.

Die Kampagne kann allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus bestritten werden, darüber hinaus gibt es natürlich einen Multiplayer- sowie einen Zombie-Modus. Die Zombies Chronicles Edition enthält das komplette Hauptspiel und die Zombies Chronicles-Inhaltserweiterung.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Darum geht's: Bei der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Collection handelt es sich eine Sammlung aufwändiger Neuauflagen der beliebten ersten drei Serienteile der Jump&Run-Reihe, die ursprünglich für die allererste PlayStation erschienen: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped.

Dementsprechend ist die Sammlung vor allem für Fans der originale ein wunderbarer Nostalgie-Trip, wie wir auch in unserem Test festgestellt haben.

Alles, was ihr zur PS Plus Collection wissen müsst

Was ist die PS Plus Collection? Wie bekomme ich sie? Und welche Spiele sind drin? Diese und weitere Fragen beantwortet Kollegin Linda in ihrem Übersichtsartikel zur Collection:

