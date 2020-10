Die PlayStation Plus-Games im November 2020 sind bekannt. Und im Vergleich zum mehr als ordentlichen Vormonat setzt Sony sogar noch einen drauf. Diesmal gibt's drei Spiele zum Download, sogar eines für PlayStation 5:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Die beiden PS4-Spiele (Mittelerde: Schatten des Krieges und Hollow Knight) werden am Dienstag, den 2. November 2020 im PS Store zum Gratis-Download für alle PS Plus-Mitglieder bereit stehen.

Bugsnax hingegen wird etwas später Teil des PS Plus-Lineups, nämlich erst zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020. Dafür ist Bugsnax aber etwas länger als üblich bei PS Plus verfügbar. Während die beiden PS4-Titel am 2. Dezember aus dem Lineup rutschen, ist der PS5-Tiel bis zum 5. Januar Bestandteil des Abos. Bugsnax erhalten nur Besitzer*innen der PS5, die PS4-Fassung ist nicht Teil des PS Plus-Lineups.

Bugsnax (PS5)

Genre: Adventure

Adventure Release: 19. November 2020

(zum Launch direkt für PS Plus verfügbar)

Darum geht's: Bugsnax ist ein narratives Adventure von Young Horses, den Entwicklern von Octodad: Dadliest Catch, in dem Spieler auf der mysteriösen Insel Snaktooth Island Kreaturen jagen, die halb Käfer und halb Snack sind - die titelgebenden Bugsnax. Insgesamt gibt es über 100 verschiedene dieser Geschöpfe, die in unterschiedlichen Biomen leben.

Eure Aufgabe: In Bugsnax müsst ihr nicht nur die Bewohner und Bewohnerinnen der Siedlung Snaxburg wieder vereinen, sondern letztendlich auch hinter das Geheimnis der Insel kommen, indem ihr sie erkundet und Rätsel löst. Dazu gehört unter anderem, dass ihr Snacks an NPCs verfüttert, die sich daraufhin in Nahrung verwandeln. Füttert ihr einem Käferwesen eine Erdbeere, wächst ihm beispielsweise ein Erdbeer-Arm.

Wie sich Bugsnax genau spielt lest ihr in unserem separaten GamePro-Special:

Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: Mittelerde: Schatten des Krieges setzt das Open-World Action-Adventure Mittelerde: Mordors Schatten fort und erzählt die Geschichte des Waldläufers Talion und des elbischen Rachegeistes Celebrimbor weiter. Die zwei Protagonisten stellen sich in Mordor Sauron entgegen, der mittlerweile wieder eine körperliche Form erlangt hat.

Batman Arkham trifft Assassins Creed: Auf spielerischer Ebene mischt Schatten des Kriegens wie schon der Vorgänger ein von den Batman Arkham-Spielen inspiriertes Free Flow-Kampfsystem mit Kletter- und Stealthpassagen á la Assassin's Creed. Zusätzlich dazu müssen wir uns eine eigene Ork-Armee zusammenstellen, indem wir Ork-Hauptmänner mit individuellen Stärken und Schwächen rekrutieren.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Schatten des Krieges lebt von seiner detaillierten, atmosphärischen Herr der Ringe-Welt und dürfte deshalb insbesondere für Tolkien-Fans interessant sein. Rein spielerisch könnte euch das Action-Adventure zumindest anfänglich aber überfordern: Die Minimap ist gerade zu überladen von Symbolen, hinter denen die unterschiedlichsten Aufgaben stecken. Ja: In Schatten des Krieges gibt es viel zu tun, jedoch könnt ihr euch hier schnell in einer nie enden wollenden To-Do-Tretmühle á la Ubisoft gefangen sehen.

Zum Release sorgte Schatten des Krieges übrigens noch wegen kontroversen Lootboxen und käuflichen Vorteilen für Aufsehen, diese wurden mittlerweile aber vollständig entfernt.

Mehr Infos zu Schatten des Krieges lest ihr in unserem Test:

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure regulärer Preis: 14,49 Euro

14,49 Euro GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: Das Sidescrolling-Action-Adventure Hollow Knight vereint Metroidvania- und Souls-Elemente miteinander. Heißt: Der Titel befördert euch in eine offene, weitwinklige Welt voller insektenartiger Wesen und stellt dabei Erkundung, Kampf und Jump'n'Run-Passagen in den Vordergrund.

Was steckt in der Voidheart-Edition? Die Voidheart-Edition für PS4 enthält neben dem Hauptspiel vier Inhaltspacks mit neuen Fähigkeiten, Quests und Bossen.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Hollow Knight hat nur einen Schwierigkeitsgrad und dieser entpuppt sich als wirklich knackig - auch einfache Standard-Gegner haben Angriffsmuster, die aufmerksam studiert werden wollen. Das dürfte nicht jedem gefallen: Frustresistenz, Geduld und Durchhaltevermögen ist gefragt.

Mehr Infos lest ihr in unserem Test zu Hollow Knight:

Spiele der PS Plus Collection für PS5 kommen auch im November

Neben den regulären PS Plus-Titeln können sich alle Käuferinnen und Käufer einer PlayStation 5 über einen Bonus freuen: Wer über ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abo verfügt und eine PS5 kauft, der bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" ganze 20 PS4-Titel gratis und kann sie direkt zum Launch auf Sonys Next Gen-Konsole spielen.

Neue Spiele der PS Plus-Collection: Zuvor waren nur 18 Titel der Collection bekannt, nun hat Sony enthüllt, dass Call of Duty Black Ops 3 (Zombie Chronicles Edition) und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ebenfalls dazukommen.

In diesem GamePro-Artikel findet ihr die Liste aller Spiele der PS Plus-Collection für PS5.

Der untere Trailer zeigt euch ebenfalls, welche Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

Zum Vergleich - das sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2020

Wie bereits erwähnt, landen die November-Titel erst am 2. November bzw. im Falle von Bugsnax am 19. November bei PS Plus. Aktuell sind noch die Titel des Oktober-Aufgebots von PS Plus für alle Mitglieder des Service verfügbar:

Mehr Infos zum Oktober-Aufgebot von PS Plus findet ihr hier:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich ein Abo überhaupt?

Die Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was ist eure Meinung zum November-Lineup: Auf welche Spiele freut ihr euch besonders und warum?