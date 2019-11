PS Plus: In Spanien gibt's ein Bonus-Spiel, das wir nicht bekommen

In Europa bekommen wir für gewöhnlich zwei PS Plus-Spiele zugeschrieben. Im Dezember können wir uns mit einem aktiven Abo nicht nur Monster Energy Supercross, sondern auch Titanfall 2 herunterladen. In Spanien hingegen dürfen sich Mitglieder (wie beinahe jeden Monat) über ein weiteres, drittes Gratis-Game freuen.

Das spanische PS Plus-Lineup:

Was ist eCrossminton?

eCrossminton ist ein Indie-Spiel von den Entwicklern von Daydream Software, das auf der gleichnamigen Sportart basiert. Wenn euch Crossminton nichts sagt, dann vielleicht Speed Badminton. So heißt die Sportart seit 2016.

So spielt es sich: eCrossminton bringt den Schlägersport schließlich auf die PS4. Dabei spielen die Kontrahenten auf zwei getrennten Feldern ohne Netz und mit einem benutzerdefinierten Flyer. Gezockt wird im Single 1 vs 1 oder im Double 2 vs 2.

In Spanien gibt's fast jeden Monat 3 PS Plus-Spiele

Tatsächlich ist das aber nicht das erste Mal, dass spanische PlayStation Plus-User einen dritten Titel zugespielt bekommen.

Die Bonus-Spiele in Spanien der vergangenen Monate:

PS Plus September: Deiland

PS Plus Juli: CoolPaintr VR

PS Plus Mai: Anyone's Diary

Die spanische PS Plus-Sparte unterschützt nämlich ein PS Talents-Programm, bei dem (fast) jeden Monat ein Indie-Spiel ins Lineup rückt. Wir haben bei Sony nachgefragt, warum PS Plus Deutschland so ein Programm nicht ebenfalls supportet.

Mehr zu PS Plus: