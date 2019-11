PS Plus-User denken, die Dezember-Spiele wurden schon geleakt

Sony hat die PS Plus-Spiele im November 2019 gerade erst angekündigt, da reden User des Service schon über die Gratis-Games des kommenden Monats. Einige PS4-Spieler glauben nämlich, dass Sony sie versehentlich selbst geleakt hat - und es könnte sein, dass euch diese Spiele bekannt vorkommen.

"Das sind deine kostenlosen PS Plus-Spiele im Dezember" heißt es in einer Nachricht, die einige PS Plus-Nutzer aktuell im PS4-Subreddit sowie im PlayStation Plus-Subreddit teilen.

Und laut dieser PS4-Message gibt es diese Spiele im Dezember 2019:

Onrush ist ein Arcade-Racer von Codemasters, in dem ihr euch nicht etwa ans Steuer eines klassischen Rennspiels setzt, um von einem Startpunkt aus über eine Ziellinie zu rasen. Stattdessen kämpft ihr hier in 6er-Teams in vier Spielmodi um den Sieg, indem ihr jeweils eine Aufgabe erfüllt.

Das Horror-Spiel Soma schickt euch auf eine Odyssey 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Im SciFi-Horror-Abenteuer der Amnesia-Macher Frictional Games wacht ihr als Simon ahnungslos in der verlassenen, beklemmenden Unterwasser-Forschungsstation PATHOS-2 auf und müsst entkommen.

Aber irgendetwas stimmt hier nicht

Bei den angegebenen Spielen aus der PS4-Message kann es sich nur um einen Fehler handeln.

Der Racer Onrush und das Survival-Horror-Spiel Soma waren nämlich bereits Teil des PS Plus-Lineups - nämlich im vergangenen Dezember. Gut möglich , dass einige PS Plus-User die Nachricht aufgrund eines Bugs ein Jahr später zugespielt bekommen.

Wann kündigt Sony die PS Plus-Spiele im Dezember an?

Voraussichtlich am Mittwoch, den 27. November 2019 dürfte Sony enthüllen, welche Spiele tatsächlich ins Dezember-Aufgebot von PlayStation Plus wandern. Ein wenig müssen wir uns also noch gedulden.

