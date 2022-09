PS Plus: Schnappt euch fünf Gratis-Avatare - was ihr dafür tun müsst, ist lächerlich einfach

Auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite könnt ihr ein kostenloses PlayStation-Avatar-Set abstauben. Allerdings nicht einfach so, sondern ihr müsst dafür nach Easter-Eggs in einem speziellen Video suchen. Die sind allerdings ziemlich leicht zu finden, es gibt 18 Stück davon und es reicht sogar, wenn ihr nur ein einziges erkennt.

PlayStation Plus-Fans können sich jetzt fünf Gratis-Avatare sichern

So funktioniert's: Um das kostenlose Avatar-Set zu bekommen, müsst ihr auf die PS Plus-Seite mit den Neuigkeiten gehen. Dann scrollt ihr ein kleines bisschen nach unten. Dort findet ihr aktuell einen Bereich, der sich "Die PlayStation Plus-Easter-Egg-Herausforderung" nennt.

Unterhalb der Erklärung findet ihr den Button "Suche starten" und wenn ihr den anwählt, geht das Video auch schon los. Das könnt ihr pausieren, wenn ihr einen Gegenstand oder irgendetwas anderes entdeckt, das euch verdächtig vorkommt. Klickt auf die Stelle im Video.

Dann könnt ihr rechts erkennen, ob ihr richtig gelegen habt. Handelt es sich um eine spezielle Anspielung auf ein bestimmtes Spiel, wird das angezeigt. Es gibt aber auch allgemeinere Easter-Eggs im Video, bei deren Entdeckung ihr an einer kleinen Abstimmung teilnehmen könnt.

Was sind das für Easter-Eggs? Wenn ihr euch nicht den Spaß verderben wollt, solltet ihr hier vielleicht nicht weiterlesen. Aber keine Sorge: Eigentlich dürftet ihr die meisten Easter-Eggs auf Anhieb erkennen, allzu schwer versteckt oder um die Ecke gedacht sind sie nicht.

Da wäre zum Beispiel ein Astronauten-Helm, eine Dino-Maschine aus Horizon Zero Dawn oder die eine oder andere spezielle Maske, die ihr entdecken könnt. Um das exklusive Avatar-Set zu erhalten, müsst ihr nur ein einziges Easter-Egg finden und wir sind zuversichtlich, dass ihr das schafft.

Falls ihr stattdessen eher auf der Suche nach bereits enthaltenen Spielen seid, haben wir natürlich ebenfalls etwas für euch. In dieser GamePro-Liste findet ihr die zehn besten Koop-Spiele, die ihr im Abo ohne Zusatzkosten zocken könnt, wenn ihr PS Plus Extra oder Premium habt.

Wie findet ihr das Easter-Egg-Video? Habt ihr alle 18 gefunden und was war euer Favorit?