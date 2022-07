PS Plus Extra/Premium - Die 10 besten Koop-Spiele, die ihr im Abo gratis zocken könnt

Sonys überarbeitetes PS Plus-Abo ist da und bietet in den Stufen PS Plus Extra und Premium Zugriff auf unzählige Spiele. Dazu gehören auch einige Koop-Highlights, wenn ihr auf der Suche nach spaßigen Titeln seid, die ihr mit euren Freunden spielen könnt. Was sich besonders gut für gemeinsame Spielestunden eignet, findet ihr hier.

Einen Überblick zu allen enthaltenen Spielen gibt es dagegen hier:

PS Plus Extra und Premium: Das sind die Koop-Highlights aus dem Abo

Children of Morta

Far Cry 4

Kingdom: Two Crowns

Magicka 2

Moving Out

Overcooked 2

Payday 2

Stranded Deep

TowerFall Ascension

Warhammer Vermintide 2

Children of Morta

Genre: Action-RPG

Action-RPG Anzahl Spieler*innen: 2

In Children of Morta trifft eine emotionale und wunderschön erzählte Geschichte auf Roguelite-Elemente, Hack'n Slash-Gameplay und 2D-Pixelart. Das mag für den einen oder die andere vielleicht abschreckend klingen, aber hier ist das Experiment auf ganzer Linie geglückt.

Far Cry 4

Genre: First Person-Shooter

First Person-Shooter Anzahl Spieler*innen: 2

In Far Cry 4 dürfen wir uns im Drop In-Koop-Modus gemeinsam durch die wunderschöne Open World von Kyrat ballern. Story-Missionen funktionieren zwar nicht gemeinsam und nur der Host kann Fortschritte speichern, aber Laune macht es natürlich trotzdem, zusammen feindliche Stützpunkte des selbst ernannten Königs Pagan Min auszuheben.

Kingdom: Two Crowns

Genre: Side-Scroller-Strategie

Side-Scroller-Strategie Anzahl Spieler*innen: 2

Das ultra-simple, aber geniale Prinzip von Kingdom und dem Nachfolger Kingdom: Two Crowns macht auch zu zweit extrem süchtig. Ihr baut nach und nach euer kleines Königreich auf und erkundet die Spielwelt. Dabei könnt ihr euch immer nur nach links oder rechts bewegen, müsst Geld verteilen und nachts eure Siedlung verteidigen. Baut Mauern, rüstet eure Leute aus, heuert neue an und setzt die Segel zu neuen Ufern.

Magicka 2

Genre: Action-RPG

Action-RPG Anzahl Spieler*innen: 4

Ihr könnt in Magicka 2 mit bis zu vier Zauberer*innen gegen haufenweise Gegner antreten und dabei frei Schnauze eigene Zauber kreieren sowie kombinieren. Was dabei herauskommt, ist an Chaos kaum zu übertreffen und sorgt für launige Multiplayer-Abende. Der Schwierigkeitsgrad ist wirklich knackig, aber das machen eure fluchenden Mitspieler*innen locker wett, wenn ihr ihnen mal wieder "aus Versehen" einen Blitzstrahl auf den Pelz brennt.

Overcooked 2

Genre: Koch-Sim-Koop

Koch-Sim-Koop Anzahl Spieler*innen: 4

In den verrücktesten Küchen, die die Videospielwelt gesehen hat, müsst ihr unter Zeitdruck gemeinsam Gerichte zubereiten. Dafür müssen nicht nur Burger gebraten, Gemüse geschnippelt und Teller gespült werden, sondern ihr müsst euch auch gut absprechen und zusammen arbeiten, da ihr sonst definitiv kein Land sehen werdet. An Overcooked 2 sollen schon die stärksten Beziehungen zerbrochen sein, aber immerhin mit einer Menge Spaß.

Moving Out

Genre: Umzugs-Simulator

Umzugs-Simulator Anzahl Spieler*innen: 4

Moving Out funktioniert in etwa wie Overcooked, nur dass ihr nicht kochen, sondern Umzüge wuppen müsst. Das heißt, ihr müsst euch zusammentun, um gemeinsam schwere Möbel zu tragen, Umzugswägen vollzuladen und dabei möglichst wenig kaputt machen. Was natürlich nicht immer klappt und schallendes Gelächter garantiert.

Payday 2

Genre: Koop-Shooter

Koop-Shooter Anzahl Spieler*innen: 4

Wer in GTA Online am liebsten Heists spielt, sollte einen Blick auf Payday 2 werfen. Hier macht ihr nichts anderes, als gemeinsam mit euren Freund*innen Raubüberfälle zu planen und Banken auszuräumen. Auch hier gilt natürlich: Wer nicht zusammenarbeitet, verliert. Ihr könnt versuchen, still und leise im Stealth-Modus vorzugehen oder das Ganze direkt als Shooter spielen.

Stranded Deep

Genre: Survival

Survival Anzahl Spieler*innen: 2

In Stranded Deep strandet ihr auf einer einsamen Insel und kämpft um euer Überleben. In allerbester Survival-Manier müsst ihr zu zweit nach Materialien suchten und daraus eine Unterkunft, Hilfsmittel sowie allerlei andere überlebensnotwendige Dinge craften. Dabei kann euch das Wetter-System und die Tierwelt aber einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen.

TowerFall Ascension

Genre: Indie-Action

Indie-Action Anzahl Spieler*innen: 4 (6 auf der Switch)

In unserem Freundeskreis wird TowerFall Ascension liebevoll einfach nur "Pfeile" genannt. Ihr tretet gegeneinander oder gegen Horden von Gegnern an und springt euch entweder gegenseitig auf den Kopf oder erledigt euch mit Pfeil und Bogen. Das Ganze strotzt nur so vor coolen Ideen, wahnwitziger Action und zählt zu den besten Multiplayer-Titeln, die es generell gibt. Der beste Tipp des Entwicklerstudios lautet: Am Besten in Schlag-Reichweite zu den Mitspieler*innen sitzen.

Warhammer Vermintide 2

Genre: First Person-Action

First Person-Action Anzahl Spieler*innen: 4

In Warhammer Vermintide 2 wollen euch sehr viele Ratten-Gegner ans Leder. Darum solltet ihr ihnen die Lichter ausknipsen, bevor sie das bei euch tun können. Das große Arsenal, sehr viel Loot sowie stolze 15 Klassen und die großartige Atmosphäre haben Warhammer Vermintide 2 schon bei der Veröffentlichung zu einer Art Koop-Klassiker gemacht.

