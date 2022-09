In der kommenden Woche ist es so weit: Sony wird die neuen PS Plus-Spiele enthüllen, die ihr euch ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, wenn ihr mindestens über das Essential-Abo verfügt. Hier findet ihr Datum und Uhrzeit des Oktober 2022-Lineups.

Wann werden die Essential-PS Plus-Spiele im Oktober 2022 enthüllt?

Da Sony bei der Bekanntgabe der PlayStation Plus-Essential-Games einem bestimmten Muster folgt, wissen wir das voraussichtliche Ankündigungsdatum bereits vorab:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. September 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele live? Verfügbar ab Dienstag, den 4. Oktober 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)



*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus-Spiele werden stets am ersten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Damit ergibt sich diesen Monat eine Ankündigung für den 28. September und eine Freischaltung am 4. Oktober im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist Sonys übliche Zeit für die Enthüllung der Spiele.

Alle PS Plus-Infos bei GamePro.de: Wie jeden Monat werden wir euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Gibt's schon Leaks zu den Essential-Spielen im Oktober 2022?

Nein. Beziehungsweise noch nicht: Denn in der Vergangenheit wurden die neuen Spiele des PS Plus-Lineups stets von der französischen Deals-Webseite dealabs geleakt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Insider das PS Plus-Programm auch diesmal wieder vorab verraten.

Welche PS Plus-Spiele gibt's im September 2022?

Folgende PS Plus-Essential-Spiele könnt ihr aktuell noch mit entsprechendem Abo herunterladen:

Was hinter den PS Plus September 2022-Games steckt und welche sich für euch besonders lohnen, erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Welche Extra-/Premium-Spiele sind neu? In diesem GamePro-Artikel findet ihr wiederum alle PS Plus Extra-/Premium-Games, die ihr euch ab dem 20. September 2022 mit entsprechendem Abo schnappen könnt. Mit dabei unter anderem: Ubisofts Open World-Highlight Assassin's Creed Origins.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch im Oktober? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.