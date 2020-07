CoD: Modern Warfare 2-Remake als 1. PS Plus-Spiel jetzt verfügbar

Das ging schnell. Nichtmal einen Tag, nachdem die PS Plus-Spiele für den August 2020 bekannt geworden sind, könnt ihr euch den ersten der beiden Titel bereits herunterladen.

Dabei handelt es sich um Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered. Für PS Plus-Abonnenten*innen steht der Titel ab sofort ohne weitere Kosten zum Download bereit (statt des Normalpreises von 24,99 Euro).

Speicherplatz: Um den Titel auf eurer PS4 abzuspeichern, benötigt ihr 46,9 GB freien Speicherplatz.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered im PS Store

Das ist Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Neuauflage des Shooters von 2009 in angepasster und deutlich optimierter Optik. Anders als aber beim Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare ist hier nur die Kampagne des Spiels enthalten. Warum sich die Macher gegen eine Implementierung des Multiplayers entschieden haben, hatten sie im April 2020 erklärt.

5 0 Mehr zum Thema Darum verzichtet Modern Warfare 2 Remastered auf den Multiplayer

Das soll aber natürlich nicht bedeuten, dass sich MW2 ohne den Multiplayer nicht lohnt. Im Gegenteil, die Kampagne gehört zu den beliebtesten der gesamte CoD-Reihe. Was sie so großartig macht, könnt ihr in unserem Test zu Call of Duty: Modern Warfare 2 nachlesen.

Weiteres PS-Plus-Spiel kommt nächste Woche

Auf den zweiten PS-Plus-Spiel für den August 2020 - der Multiplayer-Titel Fall Guys - werdet ihr euch noch ein wenig gedulden müssen. Dieser erscheint nicht ganz so früh wie die MW2-Kampagne, nämlich erst am 4. August.