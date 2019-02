PS4 - Fans wollen lieber andere PSN-Namen als mehr Cloudspeicher

Mit der Bekanntgabe der PS Plus-Spiele im Februar 2019 hat Sony eine Neuerung für alle PlayStation Plus-Mitglieder verkündet: Der Cloudspeicher für PS4-Spiele wird von 10 GB auf 100 GB erhöht.

Doch während die Cloud-Erweiterung bei den einen auf Freude stößt, werden andere zunehmend ungeduldiger und fordern ein anderes Feature, das eigentlich Anfang 2019 starten soll. Nämlich die Möglichkeit, die PSN-ID zu ändern.

Erweiterter Cloud-Speicher kommt: Wie Sony jetzt auf Twitter bekannt gibt, wird der vergrößerte Cloudspeicher ab sofort für User des Service ausgerollt. Das bedeutet, dass das Feature möglicherweise noch nicht für euch verfügbar ist, da es in Wellen freigeschaltet wird.

Expanded 100GB cloud storage is rolling out now to PS Plus members. Enjoy 10x more cloud storage for all those PS4 game saves! pic.twitter.com/JAFbUFDI39