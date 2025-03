PS Plus Essential im April 2025: Neue Gratis-Spiele für PS4/PS5 sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Wir verraten euch, wann die neuen PS Plus Essential-Spiele angekündigt werden.

Ich musste mir kurz die Augen reiben, als ich auf den Kalender geschaut habe, aber kein Scherz: Wir haben bald April und das bedeutet, dass Sony uns auch bald wieder mit neuen PlayStation Plus Essential-Spielen versorgt. Wir verraten euch wie immer den Termin und die Uhrzeit für die Ankündigung.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für April 2025 enthüllt?

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im April 2025*:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 26. März 2025 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

*Woher kommen diese Infos?



In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal eben der 26. März 2025 für die Ankündigung und der 1. April 2025 für die Freischaltung. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 01. April 2025

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 11/12 Uhr mittags

Leaks zu den Essential-Spielen im April 2025 gibt es bislang übrigens nicht.

Sobald Sony die neuen Bonus-Titel angekündigt hat, werdet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu pünktlich auf GamePro.de. finden.

Welche PS Plus Essential-Spiele gibt es im März 2025?

Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die Essential-Titel aus dem März-Lineup zu schnappen, wenn ihr es ohnehin nicht schon längst erledigt habt. Mit dabei ist diesmal unter anderem mit dem neuen Bioware-RPG eines der liebsten Spiele der GamePro-Community aus 2024. Alle aktuellen Essential-Titel und ihre Installationsgrößen im Überblick:

Dragon Age: The Veilguard 87 GB (PS5)

Sonic Colors: Ultimate 12 GB (PS4)

TMNT: The Cowabunga Collection 8,5 GB (PS5) 8,5 GB (PS4)



Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Welche Spiele wünscht ihr euch im April bei PlayStation Plus Essential, oder um ein beliebtes Meme in der PS Plus-Community aufzugreifen: Welches Spiel habt ihr zuletzt im Sale gekauft und kommt nun "sicher" zu PlayStation Plus?