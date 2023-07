PS Plus Essential im August 2023: Alle Gratis-Spiele und ihre Download-Größen

Die Speichergrößen der Essential-Spiele im August sind nun bekannt.

Seit kurzem sind die neuen PS Plus Essential-Titel bekannt, die wir uns im August ohne Zusatzkosten schnappen und spielen können, wenn wir ein PS Plus-Abo besitzen. Glücklicherweise sprengen die neuen Spiele mit ihren Download-Größen dieses Mal nicht die Festplatten eurer PlayStation-Konsolen (via PlayStation Game Size).

So viel Speicherplatz brauchen die PS Plus-Spiele im August 2023

Death’s Door Größe auf PS4: 3,8 GB Größe auf PS5: 852 MB

Dreams Größe auf PS4: 10,8 GB

PGA Tour 2K23 Größe auf PS4: 21,5 GB Größe auf PS5: 14,2 GB



Ab wann sind die neuen PS Plus Essential-Spiele verfügbar? Wie üblich, werden die Essential-Titel am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet. Damit ergibt sich dieses Mal der 01. August 2023 als Termin.

Wie sieht es mit der Uhrzeit der Freischaltung aus? Für die Essential-Spiele gibt Sony keine genaue Uhrzeit an. Wie sonst auch, erwarten wir sie aber um die Mittagszeit herum. Sobald die Titel live gehen, informieren wir euch in diesem Artikel per Update darüber.

Wie lange werden die Spiele verfügbar sein? Bis zum 04. September 2023 habt ihr Zeit, die Spiele eurer Bibliothek hinzuzufügen. Solange ihr PS Plus habt, könnt ihr sie dann jederzeit spielen.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im August

Falls ihr mehr zu den neuen Essential-Spielen wissen wollt, dann schaut in unseren Artikel zur Ankündigung der August-Titel rein. Dort stellen wir euch die Spiele genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im August 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Falls euch Trailer reichen, haben wir sie hier für euch:

Death's Door

1:29 Death's Door - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein

Dreams

0:47 Dreams - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen

PGA Tour 2K23

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle wichtigen Infos PlayStation Plus

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo, seid aber an Sonys kostenpflichtigem Service interessiert? Dann schaut in unseren Info-Hub mit allen wichtigen Infos zu PS Plus rein. In der Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt wo die neuen PS Plus Essential-Spiele bekannt sind, verratet uns doch, auf welches ihr euch am meisten freut und warum. Hättet ihr euch vielleicht einen anderen Titel viel lieber gewünscht? Ab damit in die Kommentare!