PS Plus Essential im August 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen Gratis-Titel für PS Plus im August 2023.

Es ist wieder soweit! Sony hat die neuen Gratis-Spiele im August 2023 für alle mit einem PS Plus Essential-Abo angekündigt. Auch diesen Monat erwarten euch drei Spiele ohne Zusatzkosten, die wir euch im Folgenden genauer vorstellen.

Diese Spiele gibt es im August 2023 bei PS Plus Essential

PGA Tour 2K23

Dreams

Death's Door

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im August 2023 herunterladen? Die Spiele gehen jeweils am ersten Dienstag des neuen Monats live. Diesmal ergibt sich damit also direkt der 1. August 2023 für die Freischaltung.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Sony hält sich hier an keine punktgenaue Zeit, die Freischaltung erfolgt bei uns aber immer um die Mittagszeit herum. Wir aktualisieren den Artikel, sobald die neuen Spiele verfügbar sind.

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele im Juli!

Bevor die neuen Titel im August live gehen, habt ihr noch die Gelegenheit, euch die Gratis-Spiele für den Juli für eure Bibliothek zu sichern. Tut ihr das, könnt ihr sie auch ab August noch zocken, solange ihr ein gültiges Abonnement habt.

Hier stellen wir euch die PS Plus-Spiele für den Juli vor:

Erster PS Plus Extra/Premium-Titel bekannt: Normalerweise müssten wir uns noch einige Wochen gedulden, um die Extra/Premium-Spiele für den August zu erfahren. Diesmal hat Sony allerdings bereits das erste Spiel angekündigt, das direkt zum Launch im Service landet:

Das erwartet euch bei den neuen PS Plus-Spielen

PGA Tour 2K23

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Sport-Simulation

Darum geht's: Im Golfsimulator PGA Tour 2K23 tretet ihr in Turnieren an, um der nächste FedExCup Champion zu werden. Dabei könnt ihr sowohl online als auch lokal gegeneinander spielen und eure eigenen Golfplätze designen.

Dreams

0:47 Dreams - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen

Plattform : PS4

: PS4 Genre: Sandbox

Darum geht's: Dreams ist eine Sandbox, in der ihr eigene Spiele mit simplen Tools bauen und die Kreationen der Community ausprobieren könnt. Frisch zum Einzug bei PS Plus kommt außerdem Tren, das neueste Spiel der Dreams-Macher*innen, zu Dreams.

Death's Door

1:44 In Death's Door seid ihr eine Krähe und sammelt Seelen der Toten ein

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Action-Roguelike

Darum geht's: Im Roguelite Death's Door seid ihr als kleine Krähe unterwegs, die gleichzeitig als Sensenmann die Seelen der Toten sammelt. Als euch jedoch eine Seele gestohlen wird, müsst ihr dem Dieb folgen und euch in knallharten Kämpfen mit Schwert, Bogen und Magie gegen eure Feinde behaupten.

Was haltet ihr von den neuen Gratis-Spielen diesen Monat, ist für euch etwas dabei?