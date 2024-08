PS Plus Essential im August 2024: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Die neuen Spiele für PS Plus Essential werden heute freigeschaltet.

Am heutigen Dienstag, den 6. August, ist es mal wieder soweit: Ihr könnt euch neue Titel für eure Spiele-Bibliothek schnappen, wenn ihr ein PS Plus-Abo habt. Heute schaltet Sony nämlich die neuen Bonus-Spiele für die Essential-Abostufe frei. Wann genau es soweit ist, erfahrt ihr hier.

Zu welcher Uhrzeit schaltet Sony die PS Plus Essential-Spiele heute frei?

Ihr könnt die drei neuen PS Plus Essential-Titel für den August wie immer um die Mittagszeit runterladen. Traditionell werden sie nämlich zwischen 12 bis 13 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Eine punktgenaue Uhrzeit gibt es nicht, Sony hält sich aber ziemlich verlässlich an diesen Zeitraum. Wir updaten diesen Artikel wie immer, sobald die neuen Spiele live sind.

Hier ist das PlayStation Essential-Lineup für August 2024 im Überblick:

Eines der Highlights im August dürfte besonders für Souls-Fans der Action-Plattformer Ender Lilies sein:

Erstes PS Plus-Spiel für September bereits bekannt

Eigentlich dauert es noch ein paar Wochen, ehe Sony die neuen Spiele für den nächsten Monat bekannt gibt. Das erste Spiel wurde allerdings schon vor einer Weile offiziell enthüllt und kommt direkt zum Release ins Abo. Hier findet ihr alle Infos dazu:

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Titel für August 2024 enthüllt?

Die Extra- und Premium-Spiele werden in der Regel erst Mitte des Monats enthüllt. Konkret schaltet Sony die neuen Titel in der Regel stets am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Spiele erfolgt am Mittwoch davor.

Das bedeutet, dass die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium diesen Monat am 14. August angekündigt und dann am 20. August freigeschaltet werden. Hier sind bis dahin noch einmal die Neuzugänge des Vormonats:

