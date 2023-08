PS Plus Essential im September 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen Gratis-Spiele im PS Plus-Abo im September 2023.

Das erste PS Plus-Spiel für September war bereits vorab geleakt, jetzt hat Sony auch die restlichen Titel offiziell bestätigt. Euch erwarten wieder drei Titel ohne Zusatzkosten, sofern ihr ein Abo besitzt. Und auch in diesem Monat hat sich der Dealabs-Leak mal wieder bestätigt.

Diese Spiele gibt es im August 2023 bei PS Plus Essential

Ab wann können die PS Plus-Spiele für September runtergeladen werden? Die Titel gehen jeden Monat am ersten Dienstag live. Damit ergibt sich für nächsten Monat der 5. September 2023.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Sony hält sich hier an keine genaue Zeit, die Freischaltung erfolgt bei uns aber immer um die Mittagszeit herum. Wir informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn die neuen Spiele verfügbar sind.

Denkt noch an die PS Plus Essential-Spiele für August!

Bevor die neuen Spiele live gehen, habt ihr noch ein paar Tage Zeit, euch die Titel des Vormonats für eure Bibliothek zu sichern. Diesmal ist unter anderem das Action-RPG Death's Door dabei, das wir euch sehr ans Herz legen können.

Alle PS Plus Essential-Spiele für August stellen wir euch hier nochmal vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im August 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Wollt ihr stattdessen wissen, welche Spiele es diesen Monat bei PS Plus Extra und Premium gibt, haben wir auch hier die Übersicht für euch:

Das erwartet euch bei den neuen PS Plus-Spielen

5:59 Saints Row - Trailer verrät, was euch im Reboot alles erwartet

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Open World-Action

Darum geht's: Saints Row ist das Reboot der Action-Reihe, die als abgedrehter Cousin von GTA bekannt ist. Im neuesten Ableger geht es aber wieder etwas bodenständiger zu. Diesmal gibt es keine Aliens, Superheld*innen oder riesige Dildo-Waffen.

Trotzdem können wir in der riesigen offenen Welt von Santo Ileso einiges an Chaos stiften, es mit örtlichen Gangs aufnehmen, uns Rennen mit der Polizei liefern und zum Boss der Stadt aufsteigen.

Warum die Neuausrichtung aber auch für Frust gesorgt hat, könnt ihr im Test nachlesen:

Mehr zum Thema Saints Row im Test: Zu wenig Spaß für zu viele Probleme von Eleen Reinke

Black Desert – Traveler Edition

2:06 Black Desert Online - Xbox-Ankündigung des MMOs im Ingame-Trailer - Xbox-Ankündigung des MMOs im Ingame-Trailer

Plattform : PS4

: PS4 Genre: MMORPG

Darum geht's: Black Desert ist ein riesiges Fantasy-MMORPG, wo es einiges zu tun gibt. Neben PvE-Kämpfen gibt es auch riesige PvP-Schlachten, unterschiedliche Charakter-Klassen und Aktivitäten wie Fischen, Pferdetraining, Alchemie, Kochen oder Sammeln. In der Traveler Edition stecken außerdem einige Add-Ons.

Generation Zero

14:31 Generation Zero - Ist der Shooter endlich richtig gut?

Plattform : PS4

: PS4 Genre: Ego-Shooter

Darum geht's: Generation Zero ist ein Open World-Abenteuer, das in einem alternativen Schweden der 1980er spielt. Hier müsst ihr alleine oder mit bis zu drei Freund*innen gegen riesige Roboter-Gegner antreten.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was haltet ihr von den neuen Gratis-Spielen diesen Monat, ist für euch etwas dabei?