PS Plus Essential für Januar 2023 ist geleakt und verspricht einen fantastischen Jahresstart

Kurz vor den Feiertagen sind die neuen Spiele für PS Plus Essential wieder einmal geleakt, obwohl die offizielle Ankündigung durch Sony erst in einigen Tagen ist. Anfang des neuen Jahres erwarten uns demnach ein paar lohnenswerte Titel:

Das sind die angeblichen PS Plus Essential-Spiele im Januar 2023:

Wie verlässlich ist der Leak? Das Gerücht stammt erneut von der französischen Dealseite Dealabs. Diese lag bereits in der Vergangenheit sehr häufig mit ihren Leaks zu PS Plus richtig, das genannte Lineup ist also durchaus sehr wahrscheinlich. Trotzdem gilt natürlich wie immer Vorsicht, bis Sony die neuen Spiele offiziell bestätigt.

Star Wars Jedi: Fallen Order

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Darum geht's: Star Wars-Fans dürften sich vor allem über Jedi: Fallen Order als neuen Gratis-Titel freuen. Das Singleplayer-Actionspiel legt seinen Fokus auf Story und knackige Kämpfe. Als Cal Kestis sind wir ein ehemaliger Padawan, der sich nach der Übernahme des Imperiums versteckt hat. Nachdem er aber entdeckt wird, beschließt er, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Dafür muss er allerdings erst einmal seinen Zugang zur Macht wiederfinden und seine rostigen Lichtschwertkünste aufbessern.

Wenn der Leak stimmt, würde das Spiel perfekt vor dem Release seines Nachfolgers Star Wars Jedi: Survivor in den Service wandern. Der erscheint am 17. März 2023. Einige der größten Gameplay-Neuerungen des Nachfolgers könnt ihr euch auch hier anschauen:

5 1 Star Wars Jedi: Survivor Endlich Gameplay und ein offizieller Releasetermin

Fallout 76

16:42 Fallout 76 - Mit Wastelanders ist das Spiel endlich auf dem richtigen Weg

Darum geht's: Fallout 76 musste zu Release einiges an Kritik einstecken, doch inzwischen hat sich eine Menge getan. Das Open World-Online-Rollenspiel schickt uns ins postapokalyptische Ödland. Hier können wir unseren eigenen Charakter erstellen, Camps errichten, uns mit Feinden wie Mutanten oder Todeskrallen anlegen und Loot sammeln. Seit dem Wastelanders-Update gibt es außerdem endlich NPCs, mit denen wir interagieren können, im Spiel und eine richtige Hauptquest.

Axiom Verge 2

1:47 Axiom Verge 2 - Neuer Trailer zeigt das Breach-Gameplay

Darum geht's: Axiom Verge 2 ist ein 2D-Metroidvania-Plattformer. Das heißt, wir klettern, springen und schwingen uns durch die verschiedenen Level einer Alienwelt und legen uns mithilfe von Blaster und Co. mit allerhand grotesken Feinden an. Wie schon im Vorgänger gibt es wieder jede Menge Waffen und Upgrades zu sammeln.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für Dezember 2022

Ein wenig dauert es natürlich noch, ehe die neuen PS Plus-Spiele für Januar planmäßig angekündigt werden und live gehen. Bis zum 3. Januar habt ihr also noch Zeit, euch die Dezember-Titel zu sichern. Und das solltet ihr unbedingt tun, denn diesmal ist eine der besten Rollenspiel-Trilogien aller Zeiten dabei. Was das Dezember-Lineup für PS Plus enthält, lest ihr hier.

