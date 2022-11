PS Plus Essential Dezember 2022-Spiele offiziell: Ein bombastischer Monat

Sony hat die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Dezember 2022 offiziell bekanntgegeben. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch die Titel allesamt ohne Zusatzkosten auf eure Konsole ziehen. Die Leaks habern sich auch diesmal wieder bestätigt, uns erwarten also im letzten Monat des Jahres effektiv fünf Gratis-Titel.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2022:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Dezember 2022 verfügbar? Die neuen Spiele gehen am ersten Deinstag des neuen Monats online, das ist diesmal also der 6. Dezember. Eine konkrete Freischaltungszeit gibt es nicht, die Titel gehen aber immer um die Mittagszeit live.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele

Mass Effect: Legendary Edition

1:48 Mass Effect Legendary Edition: Enthüllungstrailer zum Remaster mit großen Gefühlen

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattform: PS4, PS5 dank Abwärtskompatibilität

Darum geht's: Die Legendary Edition ist ein Remaster, das alle drei Spiele der Mass Effect-Trilogie umfasst. Neben grafischer Aufwertung wurde hier vor allem das Gameplay des ersten Teils verbessert. Die Weltraum-Trilogie bietet sowohl RPG- als auch Third Person Shooter-Mechaniken. Als wahlweise weibliche oder männlicher Commander Shepard reisen wir durch den Weltraum, um eine Invasion der mysteriösen Reaper aufzuhalten, die alles hochentwickelte Leben auslöschen wollen. Dabei liefern wir uns nicht nur jede Menge Feuergefechte, suchen uns eine Crew aus sympathischen Charakteren zusammen und gehen Romanzen ein, wir müssen auch wichtige Entscheidungen treffen, die den Verlauf aller drei Spiele beeinflussen.

Warum Mass Effect und besonders die Legendary Edition sich lohnt, lest ihr genauer im Test:

152 13 Mass Effect Legendary Edition im Test Ein RPG-Meisterwerk in seiner besten Version

Biomutant

15:33 Biomutant ist ein fantastisches Experiment, das scheitert - Test-Video

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Biomutant ist ein Open World-Actionspiel, in dem wir in den Pelz eines putzigen Waschbären schlüpfen. Hier gilt es eine von Umweltverschmutzung sterbende Welt zu retten, die inzwischen von sprechenden Tieren bevölkert wird. Dafür ziehen wir aus, um die vier Weltenfresser zu töten. Mit Nahkampfwaffe, Pistole und magischen Fähigkeiten ausgestattet prügeln wir uns so durch die Welt.

Besonders zu Release hatte Biomutant allerdings mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Die reichten vom nervigen Erzähler über technische Probleme wie die Kameraführung im Kampf. Inzwischen hat das Spiel einige Fixes und sogar einen PS5-Patch bekommen, die zumindest etwas nachgebessert haben. Einen ausführlichen Einblick in die Stärken und Schwächen gibt euch der GamePro-Test:

289 7 Mehr zum Thema Biomutant im Test: Eine Open World für die Biotonne

Divine Knockout

2:36 Divine Knockout ist wie Smash Bros. nur in 3D

Genre : Brawler

: Brawler Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Divine Knockout ist ein 3D-Multiplayer-Brawler, in dem wir gegen andere Spieler*innen in Online-Matches antreten. Als heldenhafte Figuren wie Thor, König Arthur oder Herkules können wir in 3vs3-Kämpfen auf unsere Gegner einprügeln und die Spezialfähigkeiten unseres Charakters gezielt einsetzen, um die anderen Spieler*innen verwundbar zu machen und aus der Arena zu kicken. Aber auch die Arenen selbst bieten Gefahren, uns kann also schon mal der Boden unter den Füßen wegbröckeln.

Divine Knockout unterstützt sowohl Crossplay als auch Crossprogression, wir können also auf jeder Plattform und von überall mit und gegen unsere Freund*innen antreten.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für November

Bis die neuen Titel am 6. Dezember live gehen, könnt ihr euch natürlich auch noch die Gratis-Spiele für den November sichern, wenn ihr das noch nicht getan habt. Welche PS Plus Essential-Spiele im November 2022 auf euch warten, lest ihr im verlinkten Artikel.

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im Dezember, ist für euch was dabei?