Star Wars Jedi: Survivor zeigt endlich Gameplay und hat einen offiziellen Releasetermin

Nachdem bereits vor wenigen Tagen durch einen Leak das angebliche Releasetermin für Star Wars Jedi: Survivor aufgetaucht sind, hat ein erster Gameplay-Trailer auf den Game Awards mit dem offiziellen Datum diese Infos nun geradegerückt. Der Leak hat das Datum nämlich knapp verfehlt.

Wann erscheint Jedi: Survivor? Statt wie geleakt am 15. März 2023 kommt der Nachfolger zu Fallen Order zwei Tage später und damit am 17. März 2023 für PlayStation 5, Xbox Box Series X/S und PC heraus. Die Last Gen mit der PlayStation 4 und Xbox One wird dieses Mal nicht mehr unterstützt.

Erster Gameplay-Trailer zu Jedi: Survivor

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Was im neuen Trailer sofort auffällt ist Cals neuer Bart, der ihn stärker von seinem noch unerfahreneren Ich aus dem Vorgänger Jedi: Fallen Order abhebt. Viel interessanter ist beim Gameplay aber, was spielerisch gezeigt wurde, oder eben auch nicht. Neben vielen Laserschwertkämpfe und Einsätzen der Macht bekommen wir wieder den kleine Druiden BD-1 sowie auch einige Reittiere zu sehen.

Den durch die Vorbesteller-Boni richtig geleakten Laser-Blaster bekamen wir aber noch nicht in Aktion zu sehen. Dafür aber ein neues Lichtschwert, das mit Parierstange- bzw. Laser etwas an das von Kylo Ren erinnert.

Mehr zu Star Wars Jedi: Survivor:

Darum ist Jedi: Survivor: Das storybasierte Action-Adventure von Respawn Entertainment spielt fünf Jahre nach Jedi: Fallen Order. Cal Kestis ist mittlerweile ein erfahrener Jedi, aber auch einer der letzten seiner Art. Auf der Flucht vor dem Imperium verschlägt es ihn zusammen mit seinem Druiden BD-1 an den Rand der Galaxis. Dabei stoßen sie auf neue und alte Gefahren, die wir dank neuer Machtfähigkeiten und Lichtschwer-Moves noch abwechslungsreicher zur Strecke bringen sollen.

Alle weiteren Ankündigungen der Game Awards könnt ihr in unserer großen Übersicht nachlesen.

Wie gefällt euch das erste Gameplay zu Jedi: Survivor?