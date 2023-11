Dank Unreal 5 ist Jusant wunderschön, aber ich liebe es für seine Story - Test / Review

Der höchste Berg der Welt und nur ihr, eure Kletterausrüstung und ein kleines Blob-Wesen. So beginnt Jusant. Im neuen Action-Adventure der Life-is Strange-Macher ist der Menschheit das Wasser ausgegangen und ihr steigt das Gebirge hinauf, um es zurückzubringen. Das ist dank der Unreal-5-Engine wunderschön, es hat aber auch eine Geschichte zu erzählen.

Das machen die Entwickler sonst noch

Mit einer der griffigsten Kletter-Mechaniken, die ich je in einem Videospiel-gesehen habe und einer emotionalen Story, die nicht über Dialoge sondern fast allein durch die Spielwelt erzählt wird, ist Jusant für mich ein heißer Spiel-des-Jahres-Kandidat. Was das Kletter-Abenteuer so besonders macht und erfahrt ihr im Test-Video.