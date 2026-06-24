PS Plus im Juli 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag wird das PS Plus Essential-Lineup im Juli 2026 enthüllt.

Genau eine Woche trennt uns noch von der voraussichtlichen Enthüllung der PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Juli 2026. Wir haben wie immer den möglichen Termin sowie die voraussichtliche Uhrzeit der offiziellen Ankündigung für euch parat.

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele des Juli 2026-Lineups enthüllt

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Juli 2026:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 01. Juli 2026 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 07. Juli 2026

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 10/11 Uhr mittags

32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Autoplay

*Woher stammen diese Angaben? Sony schaltet neue PS Plus Essential-Spiele stets am ersten Dienstag des Monats frei. In der Regel werden die Titel am Mittwoch davor enthüllt. So ergibt sich diesmal der 01. Juli für die offizielle Bekanntgabe der neuen Bonus-Titel und der 07. Juli für die Freischaltung.

Leaks zum kommenden Essential-Lineup gibt es aktuell nicht. In der Vergangenheit verriet der Insider Billbil-kun bereits öfter Bonus-Titel vor der offiziellen Bekanntgabe. Wir halten die Augen für euch offen und aktualisieren diesen Artikel, sollte hier etwas aufkommen.

Bald weg: Das sind die PS Plus Essential-Spiele des Juni 2026-Aufgebots

Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die Essential-Titel des Juni-Aufgebots zu sichern, wenn ihr das noch nicht getan habt. Folgende Titel sind seit Anfang des Monats dabei und werden am Dienstag, dem 07. Juli 2026 durch die Juli-Titel ersetzt:

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch für das Essential-Lineup im Juli 2026?