'Die schlimmste Spieleauswahl, die ich je gesehen habe': Sony kündigt PS Plus im Juni extra früher an und enttäuscht Fans trotzdem maßlos

Missmut bei den neuen PS Plus-Titeln ist leider nichts neues.

Eigentlich war es eine schöne Überraschung, als Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Juni 2024 bereits einen Tag früher als gewohnt angekündigt hat. Da hört die Freude aber auch schon auf, wenn es nach vielen Fans geht. Die aktuelle Auswahl kommt nämlich mal wieder gar nicht gut an.

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Juni

Für den kommenden Monat erwarten euch wieder drei Spiele, die ihr euch für die Spielebibliothek sichern könnt, nämlich:

Wollt ihr wissen, wann die neuen Spiele verfügbar sind oder wünscht euch mehr Infos zu den Titeln, gibt's hier alle Infos:

PS Plus Essential-Spiele sorgen für Enttäuschung

Die neuen Titel konnten offensichtlich viele Abonnent*innen nicht überzeugen, wenn man sich die Stimmung im PlayStation Plus-Reddit und den GamePro-Kommentaren zur Ankündigung einmal anschaut. Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die Auswahl der Spielegenres doch sehr beschränkt ist. Viele der Fan-Stimmen zeichnen hier ein ziemlich klares Bild, wir geben euch mal eine Auswahl davon:

"Walmart-5$-Deal-mäßiger Müll" - Ogre_Swamp666

"Ein Haufen Leute sagen jeden Monat, dass es der schlimmste Monat ever ist. Ich kann ehrlich zum ersten Mal sagen, dass das die schlimmste Spielauswahl ist, die ich je gesehen habe." -ggggdddd9999

"Wie konnte die Qualität so hart sinken, NACHDEM sie den Preis erhöht haben..." - Oakley7991

Sony hat übeigens nicht nur die Essential-Titel früher angekündigt, sondern auch einige der PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Juni bereits enthüllt:

Mehr zum Thema PS Plus Extra/Premium im Juni 2024: Die ersten Spiele sind jetzt schon bekannt und eines kommt bereits morgen ins Abo von Eleen Reinke

Der Hoffnungsschimmer: Spongebob

Natürlich gibt es wie immer auch einige Stimmen, die sich durchaus für einzelne Spiele aussprechen. Bei den Kommentaren der GamePro-Community findet sich etwa besonders viel Liebe für SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake.

2:54 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake bekommt schon bald eine eigene PS5-Version

User Aarbron schreibt etwa: "Spongebob kann ich jedem empfehlen, der mit dem Universum was anfangen kann, da hat Purple lamp echt was feines abgeliefert." Wenn ihr also Lust auf einen Plattformer mit dem typischen Spongebob-Humor habt, kann der Titel für euch definitiv einen Blick wert sein.

Daneben gibt es auch einige positive Stimmen für Streets of Rage 4, das immerhin eine gelungene Fortsetzung für Fans der Beat ’em up-Reihe ist.

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im Juni 2024 insgesamt? Yay oder nay?