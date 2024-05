PS Plus Extra/Premium im Juni 2024: Die ersten Spiele sind jetzt schon bekannt und eines kommt bereits morgen ins Abo

Sony hat die ersten PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni 2024 jetzt schon enthüllt.

Eigentlich dauert es noch ein paar Wochen, ehe die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Juni 2024 offiziell enthüllt werden. Sony hat sich allerdings den Start der Days of Play-Tage als Anlass genommen, um nicht nur die PS Plus Essential-Spiele früher als sonst zu enthüllen, sondern auch einige der Extra/Premium-Titel für den nächsten Monat jetzt schon zu verraten.

Alle bekannten Spiele für PS Plus Extra/Premium im Juni 2024

Diese Spiele bekommt ihr mit PS Plus Extra und Premium:

Dredge (verfügbar ab 29. Mai)

(verfügbar ab 29. Mai) LEGO Marvel Super Heroes 2 (verfügbar ab 31. Mai)

(verfügbar ab 31. Mai) Cricket 24 (verfügbar ab 5. Juni)

(verfügbar ab 5. Juni) Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (verfügbar ab 7. Juni)

Diese PS2-Klassiker gibt es ab 11. Juni ausschließlich mit PS Plus Premium:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Diese PSVR 2-Spiele gibt es ab 6. Juni außerdem ausschließlich mit PS Plus Premium:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Neben den Extra- und Premium-Spielen hat Sony außerdem bereits die PS Plus Essential-Titel für Juni 2024 enthüllt. Hier stellen wir sie euch vor:

Denkt auch an PS Plus Essential im Mai!

Die neuen PS Plus Essential-Spiele sind zwar bereits angekündigt, allerdings dauert es noch ein paar Tage, ehe sie live gehen. Bis dahin könnt ihr euch auch noch die PS Plus-Titel des Monats Mai sichern. Was für Spiele dabei sind, findet ihr hier:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr natürlich gefragt: Was haltet ihr von den neuen PS Plus Extra- und Premium-Titeln? Da jetzt endlich auch wieder PS2-Spiele in den Service wandern, welche PS2-Titel würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen?