PS Plus Essential im Juni 2024: Überraschung, Sony hat die 3 neuen Gratis-Spiele jetzt schon enthüllt!

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Juni 2024.

Überraschung! Sony ist ohne große Vorwarnung von ihrem normalen Rhythmus abgewichen und hat die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Juni 2024 bereits jetzt enthüllt. Wir stellen euch die Spiele vor, die ihr euch nächsten Monat mit dem Abo schnappen könnt.

Diese Spiele gibt es im Juni 2024 bei PS Plus Essential

Auch die ersten PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni sind bereits bekannt! Sony hat einige der Titel für die Spielebibliothek überraschend enthüllt, hier sind sie:

EA Sports FC 24 länger verfügbar: Eigentlich war EA Sports FC 24 Teil des Mai-Lineups von PS Plus. Solltet ihr euch den Titel aber bislang nicht geholt haben, habt ihr noch länger Zeit dafür: Bis zum 18. Juni könnt ihr ihn euch nämlich mit dem Abo sichern.

Ab wann können die PS Plus-Spiele für Juni runtergeladen werden? Die neuen Spiele werden am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet, das ist diesmal also der 4. Juni. Die Freischaltung erfolgt um die Mittagszeit herum, also gegen 12 bis 13 Uhr.

Days of Play angekündigt: Es gibt übrigens einen guten Grund, warum Sony die Spiele diesmal früher als sonst enthüllt hat. Sie wurden nämlich zusammen mit den Days of Play angekündigt, die vom 29. Mai bis 12. Juni laufen.

Das bieten die neuen PS Plus-Spiele

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

2:54 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake bekommt schon bald eine eigene PS5-Version

Genre: Plattformer

Darum geht's: SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake ist ein 3D-Plattformer, in dem ihr in die Rolle des namensgebenden Schwamms schlüpft. Dabei könnt ihr diesmal aber auch durch Dimensionen reisen, sodass ihr Spongebob etwa als Boxer, Cowboy oder Ritter erlebt.

AEW: Fight Forever

1:06 AEW: Fight Forever - Neues Gameplay aus dem Wrestling-Spiel

Genre: Sport-Simulation

Darum geht's: AEW: Fight Forever ist ein Wrestlingspiel vom Entwicklerstudio Yuke's, das natürlich auch viele bekannte AEW-Kämpfer bietet. Hier wird Retro-Arcade-Wrestling mit Finishern und Moves von All Elite Wrestling kombiniert. Neben einem Karrieremodus gibt es auch zahlreiche Spielmodi wie Tag Team oder Falls Count Anywhere.

Streets of Rage 4

0:53 Streets of Rage 4 - Gameplay-Trailer: Prügel-Sequel nach 20 Jahren angekündigt

Genre: Beat ’em up

Darum geht's: Mit Streets of Rage 4 hat die Kult-Reihe nach über 20 Jahren Pause eine Fortsetzung bekommen. Alleine oder im Koop mit einer zweiten Person prügelt ihr euch hier wieder als Axel Stone oder Blaze Fielding durch Horden von Straßenbanden.

Jetzt seid ihr gefragt: Ist für euch etwas bei den PS Plus-Spielen im Mai 2024 dabei?