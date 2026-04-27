PS Plus Mai 2026 - Community blickt auf letzte Mai-Lineups zurück und glaubt, ein neues Bonus-Spiel für diesen Monat herausgefunden zu haben

Die PS Plus Community hat bereits eine Vermutung für das Essential-Lineup für den Monat Mai 2026.

Die Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele für den Monat Mai 2026 steht an. Voraussichtlich am Mittwoch wird Sony verraten, welche Bonus-Titel wir uns diesmal mit einem aktiven PS Plus-Abo herunterladen können. In der PS Plus-Community wird derweil wieder ordentlich in die Glaskugel gestarrt – und ein Titel steht gerade ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten für das kommende Lineup.

PS Plus im Mai 2026 mit EA Sports FC 26?

Die große Vermutung in der Community aktuell: EA Sports FC 26, das als möglicher Bonus-Titel ins Mai Aufgebot von PS Plus Essential rücken könnte.

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Diese Annahme basiert auf einem Rückblick auf vergangenen Mai-Lineups von PS Plus Essential, den ein Spieler vor wenigen Stunden im PS Plus-Subreddit postete.

Die simple Schlussfolgerung der Community: Weil wir sowohl im Mai 2022 als auch im Mai 2024 mit dem aktuellen FIFA bzw. EA Sports-FC-Titel beglückt wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr – nach weiteren zwei Jahren Abstand – eben FC 26 erhalten. Natürlich bleibt das am Ende des Tages aber höchstspekulativ bzw. es handelt sich lediglich um eine Vermutung seitens der Community.

5:53 EA Sports FC 26: Ultimate Team-Übersichtsvideo zeigt die wichtigsten Neuerungen

Autoplay

Gibt es schon einen Leak? Nein bisher nicht. In den vergangenen Monaten verriet der bekannte PS Plus-Insider billbil-kun zumindest den Headliner des kommenden Essential-Lineups vorab. Bislang hat sich der Leaker aber noch nicht geäußert. In der Regel postet billbil-kun seine PS Plus-Leaks einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe; vielleicht hören wir also morgen etwas von ihm.

PS Plus Essential im Mai 2026 - Termin und Uhrzeit der Enthüllung

Ob sich die Vermutung der Community am Ende bewahrheiten wird und wir wirklich EA Sports FC 2026 im Essential-Aufgebot sehen, erfahren wir diesen Mittwoch. Die genauen Daten noch einmal im Überblick:

voraussichtlicher Enthüllungs-Termin: Mittwoch, der 29. April 2026

voraussichtliche Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Knapp eine Woche später werden die neuen Essential-Games dann schließlich in der PS Plus-Sparte des PS Stores freigeschaltet und können von allen Spieler*innen mit aktivem Abo ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden:

voraussichtlicher Termin der Freischaltung: Dienstag, der 05. Mai 2026

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 10/11 Uhr mittags

Im April 2026 gab's übrigens diese PS Plus Essential-Games:

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Und an dieser Stelle fragen wir wie gewohnt unsere GamePro-Community: Was sind eure Wünsche und Vermutungen bezüglich des PS Plus Essential-Lineups im Mai 2026? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.