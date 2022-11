PS Plus-Spiele im November 2022 gehen heute live: Wer mindestens das PS Plus Essential-Abo besitzt, kann sich schon heute über eine neue Ladung frischer Bonus-Titel freuen. Denn am heutigen Dienstag, den 1. November werden die PS4- und PS5-Titel des November 2022-Lineups enthüllt – und diesmal findet sich ein echter Action RPG-Kracher im Lineup.

Das ist ungefähre Uhrzeit der Freischaltung der PS Plus November 2022-Spiele:

Heute zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Das ist zumindest die Uhrzeit, zu der Sony die PS Plus Essential-Games des neuen Monats in der Vergangenheit stets im PS Store freigeschaltet hat. Wir gehen also davon aus, dass die November-Titel in diesem Zeitraum heute ebenfalls zur Verfügung stehen werden. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die Games verfügbar sind.

Was ist mit PS Plus Extra/Premium im November 2022? Die neuen Bonus-Titel für alle Mitglieder von PS Plus Extra und Premium sind bislang nicht bekannt. Die Enthüllung dieser Spiele erfolgt voraussichtlich in zwei Wochen. Hier ist der konkrete Termin der Bekanntgabe von PS Plus Extra/Premium im November 2022.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im November 2022

Folgende drei Spiele könnt ihr euch ab heute ohne weitere Zusatzkosten herunterladen, sofern ihr mindestens das Essential-Abo besitzt:

Was genau hinter den neuen Titeln des Essential-Abos steckt und für welches Spiel sich der Download lohnt, lest ihr in diesem ausführlichen Vorstellungs-Artikel:

22 1 Mehr zum Thema PS Plus Essential im November 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Das Highlight im November 2022: Nioh 2

Das Highlight im diesen Monat ist Team Ninjas Action-RPG Nioh 2, das ihr euch im oberen Trailer genauer anschauen könnt. Das Samurai-Abenteuer wandert auf den spielerischen Spuren von FromSoftwares Spielen wie Dark Souls und Co. und bietet damit eine knackige aber äußerst belohnende Spielerfahrung.

Auf welches PS Plus-Spiel im November 2022 freut ihr euch besonders?