PS Plus Essential im November 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Wie jeden Monat hat Sony auch im Oktober wieder die neuen PS Plus-Spiele des Folgemonats offiziell bekanntgegeben. Der Leak hat sich auch diesmal wieder bewahrheitet, sodass im November besonders Soulslike- und LEGO-Fans auf ihre Kosten kommen.

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im November 2022:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im November 2022 verfügbar? Die neuen Spiele gehen standardmäßig immer am ersten Dienstag des neuen Monats live. Diesmal ergibt sich damit also der 1. November 2022. Die Freischaltung erfolgt in der Regel um die Mittagszeit, also gegen 12 Uhr.

Das sind die PS Plus-Spiele

Nioh 2

Genre: Soulslike

Soulslike Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Nioh 2 ist ein Soulslike von Entwickler Team Ninja. Das heißt, euch erwarten brutal schwere Kämpfe, aber auch ein wirklich gutes Action-Gameplay. Als selbst erstellter Charakter müsst ihr euch im Samurai-Titel gegen "Yokai" genannte Dämonen der japanischen Mythologie beweisen. Und wem das noch nicht genug ist: Es gibt fette, kugelrunde Katzen, die euch hinterherrollen können. Abonnent*innen bekommen sowohl Nioh 2 für PS4 als auch Nioh 2 Remastered.

Warum Nioh 2 so großartig ist, lest ihr auch in unserem Test zum Spiel:

129 5 Nioh 2 im Test Das härteste PS4-Exclusive

LEGO Harry Potter Collection

Genre: Adventure

Adventure Plattform: PS4

Darum geht's: Die LEGO Harry Potter Collection vereint LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7 in einer remasterten Version. In den Spielen durchlebt ihr alle sieben Schuljahre von Harry, Ron und Hermine. Hier müsst ihr nicht nur Unterrichtsstunden besuchen und neue Zauber lernen, sondern auch Rätsel knacken und Feinde besiegen. Ihr könnt sowohl lokal als auch online zu zweit spielen.

Heavenly Bodies

Genre: Rätsel

Rätsel Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Heavenly Bodies ist ein Rätselspiel, in dem ihr in die Rolle eines Kosmonauten im Weltall schlüpft. Dabei gilt es, scheinbar simple Aufgaben zu lösen, etwa die Blumen der Raumstation zu wässern, Solarzellen zu warten oder ein Weltraumteleskop aufzubauen - das Ganze ist aber gar nicht so einfach, denn ihr müsst es in der Schwerelosigkeit bewältigen. Ihr könnt außerdem auch zu zweit im lokalen Koop spielen.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Oktober

Bis die neuen Gratisspiele in den Service wandern, könnt ihr euch natürlich auch noch die Titel des aktuellen Monats schnappen, falls ihr das noch nicht getan habt. Welche PS Plus Essential-Spiele im Oktober noch dabei sind, lest ihr im Artikel.

Was sagt ihr zu den PS Plus-Spielen im November, ist für euch was dabei?