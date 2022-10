Die PlayStation Plus Essential-Spiele des November-Lineups stehen bereits seit der letzten Woche fest. Und bald dürfen sich PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder ebenfalls über die Bekanntgabe von frischen Bonus-Titeln freuen. An diesem Tag werden die Extra- und Premium-Spiele für November 2022 voraussichtlich enthüllt.

PS Plus Extra und Premium im November 2022 - Datum und Uhrzeit

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 9. November 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 15. November 2022

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel wurden in den vergangenen Monaten (außer im September) stets am zweiten Mittwoch des Monats angekündigt und am darauffolgenden Dienstag veröffentlicht. Damit ergibt sich ein ähnliches System wie für PS Plus Essential, welches am ersten Dienstag des Monats live geht und am Mittwoch davor angekündigt wird.

**17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer PS Plus-Spiele.

GamePro wird euch wie immer pünktlich am 9. November über die neuen Spiele informieren.

Leaks zum Extra- und Premium-Aufgebot im November 2022 gibt es bislang übrigens nicht.

Alle Spiele bei PS Plus Extra und Premium: Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt im Überblick.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im November 2022

Folgende neue Bonus-Titel könnt ihr schon ab morgigen Dienstag, den 1. November 2022 mit den Essential-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Das Highlight im diesen Monat ist Team Ninjas Action-RPG Nioh 2, das ihr euch im oberen Trailer genauer anschauen könnt. Das Samurai-Abenteuer wandert auf den spielerischen Spuren von FromSoftwares Spielen wie Dark Souls und Co. und bietet damit eine knackige aber äußerst belohnende Spielerfahrung.

Welche Spiele wünscht ihr euch im November 2022 für PS Plus Extra und Premium?