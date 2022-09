PS Plus-Essential September 2022: Gratis-Spiele ab heute verfügbar - das ist die ungefähre Uhrzeit

Alle, die mindestens ein PS Plus Essential-Abo haben, dürfen sich ab dem heutigen Dienstag auf einen Schwung neuer Spiele für die PS4 und die PS5 freuen, die ihr abseits der Abogebühren ohne weitere Kosten herunterladen und spielen dürft. Es dauert nun nicht mehr lange, bis die Titel im PS Store freigeschaltet werden. Einer der Gratis-Spiele, die im September 2022 dabei sind, ist Need for Speed Heat.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus Essential-Spiele im September 2022 freigeschaltet?

Einen genauen Release-Zeitpunkt gibt es zwar noch nicht, allerdings dürfte die Freischaltung mit ziemlicher Sicherheit ca. zwischen 12 und 13 Uhr erfolgen. In diesem Zeitraum kamen die PS Plus-Spiele zumindest in den vergangenen Monaten in die Stores.

Wir updaten diesen Artikel, sobald die PS Plus Spiele für das Essential-Abo im PS Store verfügbar sind.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im September 2022:

Falls ihr noch ein paar Vorbereitungen treffen wollt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel, wieviel Speicherplatz ihr für die PS Plus-Spiele im September 2022 auf eurer Festplatte freischaufeln müsst.

Geheimtipp des Monats: Natürlich hat Need for Speed Heat den größten und klangvollsten Namen im September-Lineup, allerdings solltet ihr unbedingt auch einen Blick auf Toem werfen. Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen.

Das müsst ihr über PlayStation Plus Essential, Extra und Premium wissen

Vor einiger Zeit ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell an den Start gegangen. Ab sofort splittet sich der Service in drei Stufen (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

Auf welches der neuen Essential-Spiele freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!