PS Plus September 2022: So viel Platz verschlingen die neuen Essential-Spiele auf eurer PS4/PS5

Habt ihr PS Plus Essential abonniert, könnt ihr euch ab dem 06. September ohne weitere Zusatzkosten drei Spiele für PS4 und PS5 herunterladen. Genauer sind das Need for Speed Heat, TOEM und Granblue Fantasy: Versus. Hier erfahrt ihr, wie viel Speicherplatz ihr auf euren Konsolen mindestens benötigt. (via PlayStation Game Size)

Die PS Plus-Spiele im September 2022 und ihre Installationsgrößen

Need for Speed Heat:

PS4: 35 GB

TOEM:

PS5: 300 MB

Granblue Fantasy:

PS4: 9,5 GB

Wie ihr seht, müsst ihr lediglich für NfS Heat ein wenig mehr Platz auf eurer Festplatte freischaufeln. Was euch im Arcade-Rennspiel erwartet, erfahrt ihr in unserem Testvideo:

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium

Nicht nur die "kostenlosen" Spiele für PS Plus Essential sind mittlerweile bekannt, auch hat Sony mittlerweile enthüllt, welche Games im September neu in die Bibliotheken für PS Plus Extra und PS Plus Premium kommen:

PS Plus Extra:

Assassin's Creed Origins

Deathloop

Watch Dogs 2

Dragon Ball Xenoverse 2

Spiritfarer: Farewell Edition

Chicory: A Colorful Tale

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition

PS Plus Premium:

Syphon Filter 2

The Sly Collection

Sly Cooper: Thieves in Time

Toy Story 3

Kingdom of Paradise

Bentley’s Hackpack

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Ab dem 20. September könnt ihr euch die neuen Games für PS Plus Extra/Premium herunterladen. Welches Highlight ihr euch genauer anschauen solltet, hat Kollegin Annika in folgendem Artikel aufgelistet:

Alle Infos zum neuen PS Plus-Modell

Im Juni 2022 hat Sony PS Plus umstrukturiert und bietet künftig drei verschieden Abo-Varianten an: Essential, Extra und Premium.

Das müsst ihr bezahlen:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.