PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024: Das sind alle neuen Gratis-Spiele im Abo

Das sind die Zu- und Abgänge bei PS Plus Extra und Premium im Dezember 2024.

Die Feiertage stehen vor der Tür und damit hoffentlich neben Familienzeit und jeder Menge Essen auch ein wenig Zeit zum zocken. Sucht ihr gerade nach dem nächsten Titel, kann sich natürlich immer ein Blick in die Spielebibliothek von PS Plus Extra und Premium lohnen. Die wird bald mit den neuen Dezember-Spielen erweitert. Hier sind alle Zu- und Abgänge.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024

Diese neuen Spiele könnt ihr sowohl mit PS Plus Extra, als auch Premium ab dem 17. Dezember runterladen:

Sonic Frontiers

Forspoken

Rabbids: Party of Legends

WRC Generations

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Jurassic World Evolution 2

Coffee Talk

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

A Space for the Unbound

Phogs

Biped

Diese Spiele bekommt ihr zusätzlich ausschließlich mit PS Plus Premium ab 17. Dezember:

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PSVR 2)

3 Bonus-Spiele für Premium zum 30-jährigen Jubiläum

Neben den regulären Spiele-Neuzugängen gibt es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der ersten PlayStation außerdem noch drei weitere Bonus-Spiele für PS Plus Premium, die sogar bereits verfügbar sind. Diese drei Klassiker könnt ihr euch ab sofort schnappen:

Unser Highlight im Dezember ist der Action-Plattformer F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, in dem ihr als Kampfhase in einer Dieselpunk-Welt unterwegs seid:

1:55 F.I.S.T. - Das PS4-Actionspiel hat einen Kampfhasen als Hauptfigur

Denkt natürlich auch an PS Plus Essential

Während wir auf die neuen Extra- und Premium-Spiele noch ein paar Tage warten müssen, sind die Essential-Titel bereits seit knapp einer Woche verfügbar. Diese drei Spiele könnt ihr euch diesen Monat für eure Spielesammlung sichern:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Dezember

In diesem Monat verlassen gleich 16 Spiele den Abo-Service. Diese Titel sind nur noch bis zum 17. Dezember verfügbar:

Dead Island: Definitive Edition

Dead Island: Riptide - Definitive Edition

Evil Genius 2: World Domination

GigaBash

Grime

Judgment

Mega Man 11

Mega Man: Legacy Collection

Mega Man: Legacy Collection 2

Metal: Hellsinger

Moonscars

Prodeus

Soulstice

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Tinykin

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Was sagt ihr zum letzten PS Plus Extra- und Premium-Lineup des Jahres? Ist für euch etwas Geiles dabei?