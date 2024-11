PS Plus Essential im Dezember 2024: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im Dezember.

Hoppla, wann ist das denn passiert? Da haben wir einmal geblinzelt und plötzlich ist es nicht mehr September, sondern der letzte Monat des Jahres steht vor der Tür. Immerhin bedeutet das aber auch, dass wir noch einmal PS Plus-Spiele bekommen. Die hat Sony jetzt offiziell angekündigt und wir stellen sie euch hier vor.

Diese drei Spiele bekommen wir im Dezember 2024 mit PS Plus Essential

Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele verfügbar? Wie gewohnt müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden, ehe die neuen PS Plus-Spiele live gehen. Die Titel werden nämlich standardmäßig am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor angekündigt.

Damit gehen die Spiele also diesmal am 3. Dezember etwa gegen die Mittagszeit live. Wir halten euch wie immer auf GamePro auf dem Laufenden, wann die Titel da sind.

Das sind die neuen Spiele bei PS Plus Essential im Dezember

It Takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5

It Takes Two ist ein Plattformer-Adventure, bei dem sich alles um Kooperation dreht. Im Couch- oder Online-Koop übernehmt ihr nämlich zu zweit die Rollen von Cody und May, die durch Magie in Puppen verwandelt wurden. Nun müssen die beiden einen Weg finden, um wieder zu Menschen zu werden, während sie allerhand Challenges meistern. Dabei müsst ihr euch aufeinander verlassen, denn nur durch die Kombination eurer Fähigkeiten könnt ihr es schaffen.

Was It Takes Two zu einem der besten Spiele 2023 und einem der besten Koop-Spiele überhaupt macht, lest ihr im Test:

Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Aliens: Dark Descent

15:10 Aliens: Dark Descent im Test - Endlich wieder ein cooles Alien-Spiel?

Genre : Echtzeit-Taktik

: Echtzeit-Taktik Plattformen: PS4, PS5

Aliens: Dark Descent ist ein teambasiertes Einzelspieler-Taktikspiel, in dem ihr in großen offenen Leveln aus der Top-Down-Ansicht gegen Kämpfer der Weyland-Yutani Corporation und natürlich gegen Horden von Xenomorphs antretet. Dabei gibt es die Wahl zwischen fünf verschiedenen Klassen der Colonial Marines mit unterschiedlichen Spezialisierungen und Waffen.

Temtem

1:36 Temtem - Das Pokémon-MMO verlässt den Early Access und ist auf allen Plattformen verfügbar

Genre : Online-Rollenspiel

: Online-Rollenspiel Plattformen: PS5

Temtem ist ein von Pokémon inspiriertes MMO-Rollenspiel, in dem ihr Kreaturen sammelt. Ihr ekrundet hier die sechs unterschiedlichen Inseln des Airborne-Archipel, fangt neue Temtem und kämpft gegen andere "Tamer" genannte Trainer.

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele des Vormonats

Habt ihr euch bereits die PS Plus Essential-Spiele aus dem November für eure Spiele-Bibliothek geschnappt? Falls nicht, habt ihr noch ein paar Tage Zeit das nachzuholen, bevor die Spiele aus dem Abo verschwinden. Habt ihr sie euch einmal gesichert, könnt ihr sie auch später noch zocken.

Welche drei Spiele im November bei Essential dabei waren und welche neuen Spiele es bei Extra und Premium gab, könnt ihr hier nachlesen:

Was sagt ihr zu den neuen PS Plus Essential-Spielen? Sind sie ein würdiger Abschluss für das Jahr?