PS Plus Extra/Premium im Januar 2023: Das sind die Gratis-Games

Das neue Jahr ist angebrochen und damit auch ein neuer Monat für PS Plus. Nachdem die Essential-Spiele bereits bekannt sind, hat Sony nun auch das neue Lineup für PS Plus Extra und Premium offiziell bekanntgegeben.

Alle neuen Spiele bei Ps Plus Extra/Premium im Januar 2023

Die neuen Spiele sind diesmal ab dem 17. Januar 2023 zum runterladen und streamen verfügbar. Die einzige Ausnahme ist hier WWE 2K22, das bereits seit dem 4. Januar verfügbar ist. Das Spiel zählte bereits zum Dezember-Lineup, erschien aber verspätet im Service.

Das sind die neuen Titel für Extra und Premium:

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 17. Januar mit PS Plus Premium:

Wenn ihr euch außerdem für die PS Plus Essential-Spiele interessiert, haben wir die Gratisspiele im Januar hier für euch:

Die Highlights im Januar

Devil May Cry 5

4:35 Devil May Cry 5: Launch-Trailer und Inhalte der Special Edition

Darum geht's: Devil May Cry 5 ist ein Hack'n'Slay in dem ihr als sprücheklopfende Dämonenjäger gegen Monster der Unterwelt antretet. Nicht nur Dante und Nero kehren als spielbare Charaktere zurück, mit V ist auch ein neuer Charakter dabei, der Dämonen-Tiere im Kampf beschwört. Mit Schwert und Pistolen bewaffnet schnetzelt ihr euch so durch allerhand Gegner. Ziel im Kampf ist es, möglichst stylisch Kombos aneinander zu reihen, um die Bewertung durch das Style Rating in die Höhe zu treiben. Die DMC-Reihe setzt dabei auf überzogene Action und nimmt sich selbst nicht allzu ernst.

Welche Spiele fliegen im Januar aus dem Katalog?

Diesmal verlassen ganze 11 Spiele den Service am 17. Januar 2023:

Bound by Flame

Electronic Super Joy

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

JumpJet Rex

Leo’s Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness – The Lightning Kingdom

Space Hulk Tactics

The Council

The Last Tinker City

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

