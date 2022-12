PS Plus Essential für Januar 2023 offiziell: Das sind die ersten Gratis-Spiele im neuen Jahr

Die nächsten PS Plus Essential-Spiele wurden jetzt offiziell von Sony bekanntgegeben. Wer ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo besitzt – egal ob Essential, Extra oder Premium – bekommt damit im Januar 2023 genau die Spiele ohne Zusatzkosten, die wir durch einen Leak schon erwartet hatten. Das bedeutet auch, dass ihr euch schon einmal für das kommende Star Wars Jedi: Survivor warm spielen könnt.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Januar 2023

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Januar 2023 verfügbar? Da die Spiele am ersten Dienstag des neuen Monats online gehen, müsst ihr euch dieses Mal bis zum 3. Januar 2023 gedulden. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, aber wie gehabt sollte es um die Mittagszeit soweit sein.

Das erwartet euch bei den neuen PS Plus-Spielen

Star Wars Jedi: Fallen Order

1:57 Star Wars Jedi: Fallen Order - Trailer zeigt uns Cals Mission

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Das Singleplayer-Actionspiel legt seinen Fokus auf Kämpfe und die Geschichte rund um Cal Kestis, die zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt ist. Der Jedi-Schüler hat die Order 66 überlebt und ist auf der Flucht vor dem Imperium. Nichtsdestotrotz will er den Orden wieder aufbauen und lernt so mit der Macht und dem Lichtschwert umzugehen, während er quer durch die Galaxie reist.

Jedi: Fallen Order zählt zu den wirklich guten Star Wars-Spielen (mehr dazu unten im Test). Nicht nur deshalb, sondern auch mit Blick auf den kommenden Nachfolger Survivor, ist dieser Titel ein besonderer Kandidat für PS Plus Essential.

107 7 Star Wars Jedi: Fallen Order im Test Keine Sorge, es ist gut geworden

Fallout 76

16:42 Fallout 76 - Mit Wastelanders ist das Spiel endlich auf dem richtigen Weg

Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Plattform: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Zum Release im November 2018 kam Fallout 76 nicht gut an. Dank zahlreicher Updates, darunter auch das kostenlose Wastelanders-Update, ist das Rollenspiel aber mittlerweile ein deutlich besseres Spiel. Nachdem wir unseren eigenen Charakter im Editor erstellt haben, sammeln wir in dem postapokalyptischen Ödland nicht länger nur Loot, bauen Camps und stellen uns fiesen Feinden wie Mutanten, sondenrn können auch endlich mit NPCs interagieren und so eine richtige Hauptquest erleben.

Mehr zum besagten Wasterlanders-Update und wie es Fallout 76 bereichert, lest ihr im folgenden Test:

29 0 Fallout 76 Wastelanders im Test: Ein viel besseres Spiel!

Axiom Verge 2

2:37 Axiom Verge - Gameplay-Trailer zum 2D-Action-Spiel

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS4, PS5, Switch, PC

Darum geht's: Axiom Verge 2 ist ein 2D-Metroidvania-Plattformer. Ihr klettert, springt und schwingt euch als Milliardärin Indra durch die Level einer Alienwelt, während ihr mit Blaster und Co. allerhand grotesken Feinden erledigt. Wie schon im Vorgänger von 2015 gibt es jede Menge Waffen und Upgrades zu sammeln.

Holt euch noch schnell die PS Plus-Spiele für Dezember 2022

Bis die neuen Spiele am 3. Januar aufschlagen, könnt ihr euch natürlich auch noch die Gratis-Titel vom Dezember sichern, sofern ihr das noch nicht getan habt (es lohnt sich!). Welche PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2022 dabei sind, lest ihr im verlinkten Artikel.

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im Dezember, ist für euch was dabei?