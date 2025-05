Erste PS Plus-Spiele für Juni 2025 jetzt schon enthüllt - Diese 6 Extra/Premium-Spiele bekommen wir früher als sonst

Unter anderem gibt's im Juni GTA 3 bei PS Plus.

Normalerweise werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele des Juni-Lineups erst in ein paar Wochen enthüllt. Sony hat aber eine Ausnahme gemacht und spendiert uns die ersten Spiele im Rahmen der Days of Play jetzt schon. Das heißt nicht nur, dass ein paar Titel früher angekündigt wurden, sie gehen auch bereits in den nächsten Tagen im Service live.

Das sind die ersten neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele im Juni

Diese Spiele bekommt ihr in den nächsten Tagen mit PS Plus Extra und Premium:

Another Crab’s Treasure (ab 29. Mai)

Skull and Bones (ab 2. Juni)

Destiny 2: Legacy Collection (ab 4. Juni)

Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition (ab 10. Juni)

Und diese Spiele bekommt ihr exklusiv mit PS Plus Premium:

Myst (ab 5. Juni)

Riven (ab 5. Juni)

Allen Soulslike-Fans können wir diesen Monat Another Crab's Treasure empfehlen, in dem ihr als süße Krabbe knackige Kämpfe am Meeresgrund bestreitet:

1:11 Neues Soulslike ist von Sekiro inspiriert, aber lässt euch als süße Krabbe am Meeresgrund kämpfen

Autoplay

Was ist mit den restlichen PS Plus Extra/Premium-Spielen?

Wie Sony im Blogeintrag ebenfalls deutlich macht, handelt es sich bei diesen Titeln um Bonus-Spiele, die zusätzlich zum regulären Line-up im Juni dazukommen. Das heißt, uns erwarten in ein paar Wochen also noch weitere Titel.

voraussichtlicher Termin der Enthüllung: Mittwoch, der 11. Juni 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

deutscher Zeit voraussichtlicher Termin der Freischaltung: Dienstag, der 17. Juni 2025

Übrigens kennen wir auch hier bereits das erste Spiel, das dann ins Abo wandern wird: nämlich der Remedy-Titel FBC: Firebreak!

PS Plus Essential-Spiele für Juni ebenfalls bekannt

Zusammen mit den ersten Extra/Premium-Titeln hat Sony auch bereits die PS Plus-Essential-Spiele für den Juni früher als sonst enthüllt. Diesmal erwarten uns drei Spiele und ein DLC:

NBA 2K25

Alone in the Dark Remake

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2: The Final Shape (bereits ab 28. Mai verfügbar)

Hier stellen wir euch alle Titel auch einmal genauer vor:

Was sagt ihr zu den neuen PS Plus Extra/Premium-Spielen diesmal?