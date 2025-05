PS Plus Essential für Juni 2025 wurde überraschend jetzt schon enthüllt - und das erste Spiel gibt's schon ab morgen

Welche Spiele sind im Juni 2025 bei PS Plus Essential dabei? Hier erfahrt ihr es.

Die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele für die Essential-Abostufe steht mal wieder vor der Tür. Hier erfahrt ihr, wann die neuen Titel immer enthüllt werden, wann sie live gehen und was uns im Juni erwartet.

PS Plus Essential im Juni 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. Mai 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit*

Woher kommt der Turnus? Sony stellt die neuen Spiele für PS Plus Essential in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats live, diesmal also am 3. Juni. Die Freischaltung erfolgt dann um die Mittagszeit herum. Enthüllt werden die Titel in der Regel am Mittwoch davor.

Denkt daran, euch noch die PS Plus Essential-Spiele des Mai-Lineups zu holen

Bis die neuen Spiele am 3. Juni live gehen, könnt ihr euch noch die Titel des Vormonats sichern. Sind sie einmal in eurer Spielebibliothek drin, könnt ihr sie zocken, solange ihr ein PS Plus-Abo habt. Im Mai war unter anderem der Überraschungshit Balatro dabei, der eine Mischung aus Poker und Roguelike-Deckbuilder ist:

1:07 Balatro: Der Steam-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Autoplay

Hier findet ihr noch einmal alle drei Spiele des Mai-Lineups:

Balatro

Warhammer 40.000: Boltgun

Ark: Survival Ascended

Mehr zum Thema PS Plus Essential für Mai 2025 ist offiziell: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele im Abo von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zu den neuen Spielen für PS Plus Essential?