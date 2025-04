PS Plus Juni 2025 - Das erste Spiel des Lineups ist bekannt! Alle Mitglieder von Extra/Premium dürfen sich über diesen Shooter freuen

FBC: Firebreak von Remedy wird ab 17. Juni bei PS Plus verfügbar sein.

Wir haben zwar noch April, das erste PS Plus Extra-/Premium-Spiel aus dem Juni 2025-Linuep steht aber jetzt schon fest. Wer eine der beiden höheren Abo-Tiers von PS Plus abonniert hat, darf sich schon bald über den neuen Remedy-Shooter FBC: Firebreak freuen!

Remedy (bekannt für Control) hat im Oktober 2024 bereits verkündet, dass FBC: Firebreak zum Release direkt Teil des Abos wird. Nun hat der Shooter im Control-Universum einen konkreten Release-Termin: FBC: Firebreak erscheint am 17. Juni 2025 – damit ist das Spiel Teil des Juni-Aufgebots von PlayStation Plus Extra/Premium.

Auch im Game Pass: Der Shooter landet zum Release nicht nur bei PS Plus Extra und Premium, sondern kommt am 17. Juni 2025 auch direkt in den Game Pass.

Darum geht's in FBC: Firebreak

1:20 FBC: Firebreak - Reveal-Trailer zum neuen Remedy-Shooter

Darum geht's in FBC: Firebreak - Beim kommenden Remedy-Spiel handelt es sich um einen PvE-Shooter, in dem ihr euch gemeinsam mit zwei anderen Spieler*innen im Koop gegen Monster und Anomalien zur Wehr setzt.

Als Setting dient das Oldest House, das Fans von Control bereits bestens kennen. Hier geht's wie im 2019 veröffentlichten Remedy-Shooter chaotisch zu: Auch in FBC: Firebreak verspricht das Studio laut Beschreibung im PS Store "übernatürliche Herausforderungen", die es im Team zu bewältigen gilt.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Juni 2025 enthüllt?

Sony veröffentlicht die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium stets am dritten Dienstag in der PS Plus-Sparte des PS Stores. Am Mittwoch davor werden die Titel enthüllt. Für das Juni-Lineup von Extra/Premium ergibt sich damit folgender Termin:

Ankündigung: 11. Juni 2025

11. Juni 2025 Freischaltung im PS Store: 17. Juni 2025

Davor erwartet uns allerdings erst einmal die Ankündigung des Mai-Lineups von Essential sowie Extra und Premium:

Datum der Ankündigung von Essential: 30. April 2025

30. April 2025 Datum der Ankündigung von Extra/Premium: 14. Mai 2025

