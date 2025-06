PS Plus im Juli 2025: Sony hat bereits die ersten Premium-Spiele für den nächsten Monat verraten

Hier sind einige weitere PS Plus-Spiele, die uns im Juni und Juli erwarten.

Eigentlich müssen wir uns noch knapp eine Woche gedulden, ehe die neuen Spiele für den Spiele- und Klassikerkatalog von PlayStation Plus Extra und Premium angekündigt werden. Diesmal kennen wir allerdings bereits so einige Spiele, die uns erwarten werden.



Ein paar der Titel hatte Sony bereits zu den Days of Play angekündigt, weitere wurden jetzt bei der State of Play angekündigt.

Diese Spiele erwarten uns in den nächsten Wochen und Monaten bei PS Plus Premium

Deus Ex (verfügbar ab: 17. Juni)

(verfügbar ab: 17. Juni) Twisted Metal 3 (verfügbar ab 15. Juli)

(verfügbar ab 15. Juli) Twisted Metal 4 (verfügbar ab 15. Juli)

(verfügbar ab 15. Juli) Resident Evil 2 (verfügbar: Sommer 2025)

(verfügbar: Sommer 2025) Resident Evil 3 (verfügbar: Sommer 2025)

Diese PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni sind außerdem bereits bekannt

Diese Spiele kommen im Juni ins Abo von Extra und Premium:

Skull and Bones (ab 2. Juni)

Destiny 2: Legacy Collection (ab 4. Juni)

Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition (ab 10. Juni)

FBC: Firebreak (17. Juni)

Diese Spiele bekommt ihr nur mit einem PS Plus Premium-Abo:

Myst (ab 5. Juni)

Riven (ab 5. Juni)

1:20 FBC: Firebreak - Reveal-Trailer zum neuen Remedy-Shooter

Autoplay

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni angekündigt?

Das sind aber noch nicht alle Spiele für Extra und Premium, die uns im Juni erwarten. In ein paar Tagen werden nämlich noch die restlichen Titel angekündigt:

voraussichtlicher Termin der Enthüllung: Mittwoch, der 11. Juni 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

deutscher Zeit voraussichtlicher Termin der Freischaltung: Dienstag, der 17. Juni 2025

Was sonst noch alles bei der State of Play zu sehen war, könnt ihr übrigens im Übersichtsartikel noch einmal nachlesen:

Mehr zum Thema State of Play im Juni: Alle Ankündigungen der großen PS5-Show in der Übersicht von Dennis Michel

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zu den neuen Premium-Spielen?