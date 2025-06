State of Play heute: Uhrzeit und erste PS5-Gerüchte im Live-Ticker

Hier findet ihr alle Infos zur State of Play am 04. Juni 2025.

Bevor am morgigen Donnerstag die Nintendo Switch 2 erscheint und am Freitag auf dem Summer Game Fest das große Event-Wochenende beginnt, auf dem auch Microsoft seine Neuerungen präsentiert, ist heute bereits Sony mit einer neuen Ausgabe der State of Play an der Reihe. Wie gewohnt fassen wir in einer Übersicht alles Wichtige aus dem Livestream für euch zusammen und starten am frühen Morgen im Live-Ticker mit ersten Gerüchten über gezeigte PS5-Spiele.

Aktuelles zur State of Play im Live-Ticker

09:04 Uhr Moin ihr Lieben! Bevor es um 23 Uhr losgeht, machen bereits die ersten Gerüchte die Runde. So könnten uns Santa Monica Studio erste Infos zum neuen God of War verraten, das möglicherweise ganz anders wird, als gedacht. Laut den Brancheninsidern Tom Henderson und Jeff Grubb könnte es sich bei Kratos neuem Ableger um eine Art 2,5D Metroidvania halten (via X). Spannend! God of War Neues Spiel soll heute noch vorgestellt und ganz anders werden, als ihr wahrscheinlich hofft von David Molke

15:07 Auf diese PlayStation 5-Spiele könnt ihr euch 2025 freuen

Datum und Uhrzeit der State of Play im Juni 2025

Die Eckdaten zur heutigen State of Play hier noch einmal kompakt zusammengefasst:

Datum : Mittwoch, der 04. Juni 2025

: Mittwoch, der 04. Juni 2025 Uhrzeit : 23 Uhr deutscher Zeit

: 23 Uhr deutscher Zeit Länge: 40 Minuten

Hier könnt ihr den Livestream verfolgen: Über die offiziellen Kanäle von Sony auf YouTube oder auf Twitch. Auf GamePro könnt ihr die State of Play heute ebenfalls live im Ticker mitverfolgen. Im Anschluss an die Show fassen wir euch alle Infos in einer Übersicht zusammen.

Welche Spiele werden gezeigt?

Laut Sony geht es heute um PS5-Blockbuster, ohne dabei auf dem PlayStation-Blog konkrete Namen zu nennen.

Neues zu Death Stranding 2, das bereits am 26. Juni erscheint, und ein erster Gameplay-Trailer zu Ghost of Yotei sind jedoch wahrschheinlich. Davon ab kursieren Gerüchte, dass die God of War-Macher das neue Abenteuer von Kratos enthüllen.

Infos zum welchem PS5-Spiel wünscht ihr euch auf der heutigen State of Play und geht ihr davon aus, dass Sony eine große Überraschung im Gepäck hat?