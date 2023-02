PS Plus Extra/Premium im Februar 2023: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Die Neuzugänge für die Spiele- und Klassikerbibliothek von PS Plus Extra und Premium sind im Anmarsch. Auch im Februar kommen wieder Bonus-Titel in den Service, während andere Spiele die Bibliothek verlassen. Das sind der voraussichtliche Tag und Uhrzeit der offiziellen Enthüllung in diesem Monat:

Datum der Enthüllung für PS Plus Extra/Premium im Februar 2023

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 15. Februar 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 21. Februar 2023

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel wurden bislang immer am dritten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor angekündigt. Damit ergibt sich ein ähnliches System wie für PS Plus Essential, welches am ersten Dienstag des Monats live geht und am Mittwoch davor angekündigt wird.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Februar

Wie jeden Monat gibt es auch diesmal wieder einige Abgänge. Die meisten Spiele verlassen den Service am 21. Februar, zwei Titel wurden aber bereits entfernt:

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Februar

Am 7. Februar 2023 gehen auch die neuen Essential-Titel live. Diese Spiele könnt ihr euch diesmal schnappen, wenn ihr ein Abo besitzt:

Zu den Highlights gehört in diesem Monat das gelungene Remake des ersten Mafia-Spiels:

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.