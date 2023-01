PS Plus Extra/Premium erhält neues Bonus-Spiel, das ihr vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hattet

Die Bonus-Spiele des Dezember 2022-Lineups für PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder wurden bereits vor Weihnachten veröffentlicht, ein Spiel des aktuellen Aufgebots verspätete sich dabei allerdings. Besagter Titel ist nun allerdings endlich verfügbar.

WWE 2K22 jetzt bei PlayStation Plus Extra/Premium verfügbar

Es handelt sich um das Wrestling-Spiel WWE 2K22, das ihr mit Extra- oder Premium-Abo jetzt ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt. Schaut euch hier den Gameplay-Trailer an, der euch außerdem die Neuerungen zeigt:

1:39 WWE 2K22 - Die Hit List verrät die wichtigsten Neuerungen im ersten Trailer

WWE 2K22 bringt hochkarätige Wrestling-Stars wie The Rock, Stone Cold Steve Austin oder Brock Lesnar zurück in den Ring und setzt dabei auf verbesserte Grafik, überarbeitetes Gameplay sowie etliche Spielmodi, darunter WWE 2K Showcase, MyGM, MyFACTION und MyRISE.

Nachdem sich WWE 2K20 als katastrophales Bug-Fest herausstellte, über das sich das halbe Internet lustig machte, bekommen Wrestling-Fans mit der 22er-Ausgabe endlich wieder ein wirklich spaßiges Spiel spendiert, das in unserem Test mit einer Wertung von 84 honoriert wird:

36 4 Mehr zum Thema WWE 2K22 im Test: Auferstanden nach dem Knockout

Welche Spiele sind außerdem Teil des Dezember-Aufgebots von PS Plus Extra/Premium?

Das Dezember 2022-Aufgebot enthält neben WWE 2K22 unter anderem die Ubisoft-Shooter Far Cry 5, Far Cry New Dawn und Far Cry-Primal, die ihr mit einem Extra- oder Premium-Abo ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt. Ebenfalls dabei: das Soulslike Mortal Shell, Yakuza: Like a Dragon und mehr.

Die komplette Liste aller Titel, die im Dezember 2022 zu PlayStation Plus Extra und Premium hinzugefügt wurden, findet ihr in dieser GamePro-Liste:

7 2 Mehr zum Thema PS Plus Extra/Premium - Alle Spiele des Dezember 2022-Lineups

Wann wird PS Plus Extra/Premium im Januar 2023 enthüllt?

Die Bekanntgabe der neuen Bonus-Titel für die Extra- und Premium-Abostufe lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Hält sich Sony am bisherigen Rhythmus, dann sollten die neuen Extra-/Premium-Games am Mittwoch, den 11. Januar 2023 enthüllt werden, da die Bekanntgabe in der Vergangenheit stets am zweiten Mittwoch des Monats stattfand. Am darauffolgenden Dienstag (am 17. Januar 2023) sollten die Januar 2023-Spiele dann in der PS Plus Extra/Premium-Sektion des PS Stores bereitstehen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr WWE 2K22 zocken? Über welche PlayStation Plus-Titel freut ihr euch außerdem?