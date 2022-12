PS Plus Extra/Premium lässt 2022 mit Knall enden: 21 neue Bonus-Games jetzt verfügbar

Ihr sucht noch nach Spielefutter für die Feiertage? Dann werdet ihr vielleicht bei PS Plus Extra und Premium fündig. Ab sofort könnt ihr 21 zusätzliche Bonus-Spiele auf PS4 und PS5 zocken, wenn ihr über entsprechendes Abo-Modell verfügt. Mit dabei unter anderem drei Titel aus Ubisofts Far Cry-Reihe.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium im Dezember 2022

Diese Titel kommen heute zu PlayStation Plus Extra und Premium dazu und stehen im PS Store für euch bereit:

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Mortal Shell

Judgment

Yakuza: Like A Dragon

Yakuza 6: The Song of Life

Mittelerde: Mordors Schatten

Mittelerde: Schatten des Krieges

The Pedestrian

Evil Genius 2

Adventure Time Pirates of the Enchiridion

Ben 10: Power Trip

Gigantosaurus The Game

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Worms W.M.D

The Escapists 2

WWE 2K22 (erst verfügbar ab 3. Januar 2023)

Diese Klassiker bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Premium:

Ridge Racer 2

Heavenly Sword

Oddworld: Abe’s Exoddus

Pinball Heroes

Zu den Highlights im Dezember zählt unter anderem der Ubisoft-Shooter Far Cry 5, der euch in der Open World einer fiktiven Version von Montana gegen den Kampf gegen eine Sekte schickt. Schaut euch hier im Trailer an:

2:01 Far Cry 5 - Trailer zeigt fast alle Waffen, sogar die Alien-Kanone

Vergesst PS Plus Essential im Dezember 2022 nicht

Mit dem Essential-Abo bekommt ihr diesen Monat außerdem folgende Games:

Für welche Dezember-Games im PS Plus Essential-Abo sich der Download lohnt, erfahrt ihr in unserer separaten GamePro-Übersicht:

PS Plus Essential Januar 2023-Bekanntgabe naht: Übrigens dauert es nicht mehr lang, bis Sony die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Januar 2023 enthüllt: Am Mittwoch, den 28. Dezember, um 17:30 Uhr ist es soweit. Alle Infos findet ihr dann wie immer auf GamePro.de.

Alle Infos zu PlayStation Plus, den unterschiedlichen Abo-Modellen, Preisen und Vorteilen findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.

