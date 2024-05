PS Plus Extra/Premium im Mai 2024: Schnappt euch heute 13 neue Bonus-Titel - das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Heute gehen die neuen PS Plus-Spiele live.

Heute ist es soweit: Wenn ihr PS Plus Extra oder Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch auf eine frische Ladung Spiele freuen: Die Titel des Mai 2024-Aufgebots landen sehr bald im PS Store.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich zwischen 12 und 13 Uhr mittags. Eine konkrete Uhrzeit nennt Sony nicht. In der Vergangenheit wurden die neuen PS Plus-Titel stets um die Mittagszeit herum der PS Plus-Sektion des PlayStation Stores hinzugefügt. Wir updaten diesen Artikel, sobald die Spiele live sind.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Mai 2024 im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr ab dem 21. Mai mit PS Plus Extra und Premium:

Red Dead Redemption 2

Deceive Inc.

The Sims 4 City Living (benötigt das Grundspiel)

Crime Boss: Rockay City

The Settlers: New Allies

Stranded: Alien Dawn

Cat Quest

Cat Quest 2

The LEGO Movie 2 Videogame

Watch Dogs

Diese Klassiker gibt es ab 21. Mai außerdem ausschließlich mit PS Plus Premium:

2Xtreme

G-Police

Worms Pinball

Zu den großen Highlights in diesem Monat zählt ohne Zweifel Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2.

Welche Spiele gibt es bei PS Plus Essential im Mai 2024?

Aktuell könnt ihr euch folgende Essential-Titel mit einem PS Plus-Abo herunterladen:

