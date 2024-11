PS Plus Extra- und Premium November 2024: Neue Bonus-Spiele erscheinen heute, das ist die ungefähre Uhrzeit

Falls ihr ein PS Plus Extra- oder PS Plus Premium-Abo habt, könnt ihr euch am heutigen Dienstag auf weitere Spiele freuen. Denn in ein paar Stunden wird Sony die Bonus-Spiele aus dem November 2024 freischalten. Danach könnt ihr sie herunterladen und ohne weitere Kosten spielen.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im November 2024 veröffentlicht?

Datum: Dienstag, 19. November 2024

Dienstag, 19. November 2024 Uhrzeit: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine exakte Uhrzeit für die Freischaltung der Bonus-Games im PS Store gibt Sony traditionell nicht bekannt. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald die November 2024-Titel im PS Store veröffentlicht wurden.

Alle PlayStation Plus- Extra und Premium-Spiele (November 2024) im Überblick

Wenn ihr PlayStation Plus Extra und Premium abonniert habt, bekommt ihr ab heute Zugriff auf die folgenden Titel:

Extra und Premium

GTA 5

Dying Light 2: Stay Human

Like a Dragon: Ishin

MotoGP 24

Die Sims 4 Inselleben (nur DLC)

Digimon Survive

Overcooked! All You Can Eat

Stick Fight: The Game

Clash: Artifacts of Chaos

Killer Frequency

Hungry Shark World

Chivalry 2

Nur Premium

Synapse

Blood Omen: Legacy of Kain

Blood Omen 2

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Wer also beispielsweise Dying Light 2 bislang noch nicht ausprobieren konnte, hat als Abonnent*in von PS Plus Extra oder PS Plus Premium als bald Gelegenheit, den Titel kostengünstig nachzuholen.

3:04 Dying Light 2: Neuer Trailer zeigt viel Gameplay und noch mehr Story

Autoplay

PlayStation Plus-Abo: Alles was ihr wissen müsst

Falls ihr zukünftig auch Zugriff auf die monatlichen Extra- und Premium-Spiele von PS Plus haben wollt, bislang aber noch kein Abo habt, könnt ihr alle wichtigen Details zum kostenpflichtigen PlayStation-Service in unserem Info-Hub zu PS Plus nachlesen.

Hier findet ihr unter anderem eine Übersicht über die unterschiedlichen Abo-Modelle und deren Preise, sowie Antworten auf Fragen nach Kündigungsmöglichkeiten und mehr.

GTA 5, Dying Light 2, Overcooked und Co. – ein ordentliches Extra/Premium-Paket: Welche Titel interessieren euch am meisten? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!