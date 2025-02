PS Plus - Das erste Spiel für April 2025 ist bereits bekannt: Diesen vielversprechende Titel bekommt ihr mit Extra

PS Plus Extra-User dürfen sich im April auf einen atmosphärischen Puzzle-Titel freuen.

Für PS Plus-Mitglieder stehen zwar zunächst die neuen Bonus-Spiele des Monats März an, doch blättern wir im Kalender mal eine Seite weiter, dann sehen wir, dass auch der April schon die erste Überraschung parat hat. Ein Titel für PS Plus Extra/Premium aus dem April 2025 ist nämlich bereits bekannt.

Blue Prince ab 10. April 2025 bei PlayStation Plus Extra

Um welchen Titel es geht? Um Blue Prince, das am 10. April 2025 bei PS Plus Extra erscheint.

Was ist das für ein Spiel? Ein Puzzle-Adventure, das aus der Ego-Perspektive heraus gespielt wird – ähnlich wie der Indie-Knobelhit The Witness.

Woher wir das wissen? Nicht Sony, sondern Microsoft hat im Rahmen des ID@Xbox-Events das Release-Datum für Blue Prince enthüllt. Der Titel erscheint zeitgleich im Game Pass und bei PlayStation Plus.

Sony hatte während der Februar 2025-Ausgabe der State of Play bereits verkündet, dass das atmosphärische Puzzle-Spiel direkt am ersten Release-Tag Teil des kostenpflichtigen Service wird, nun haben wir einen konkreten Termin.

Übrigens: Am heutigen Mittwoch werden die PS Plus Essential-Spiele des März-Aufgebots enthüllt. Alle Infos zu den neuen Bonus-Titeln findet ihr ab 17:30 auf GamePro.de.

Wann werden die restlichen PS Plus Extra-/Premium-Titel für den Monat April 2025 bekannt gegeben?

Der PS Plus-Release von Blue Prince am 10. April fällt aus Sonys typischem Muster. Die restlichen Bonus-Titel des April-Aufgebots von Extra und Premium werden nämlich erst fünf Tage später veröffentlicht.

Zur Erklärung: Sony stellt (reguläre) neue Bonus-Spiele für die Bibliotheken von Extra und Premium stets am dritten Dienstag eines Monats zum Download für Abonnent*innen bereit. Am Mittwoch zuvor werden diese Spiele offiziell enthüllt.

Für das April-2025-Lineup von Extra/Premium ergibt sich nach diesem Muster diesmal der 9. April 2025 als Termin für die Enthüllung und der 15. April 2025 als Termin für die Freischaltung der restlichen Bonus-Spiele im PlayStation Store.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

