PS Plus Extra/Premium im Januar 2025: Schnappt euch heute 11 neue Bonus-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute werden die frischen Extra- und Premium-Games freigeschaltet.

Am heutigen Dienstag klingelt wieder der PS Plus-Wecker, also Öhrchen gespitzt: Wer ein PlayStation Plus Extra- oder Premium-Abo hat, darf sich um die Mittagszeit herum auf neue Spiele freuen.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im Januar 2025 veröffentlicht?

Datum: Heutiger Dienstag, der 21. Januar 2025

Heutiger Dienstag, der 21. Januar 2025 Uhrzeit: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung der frischen Bonus-Games gibt Sony nicht bekannt. Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr die Januar-Titel mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen könnt.

Alle PlayStation Plus- Extra und Premium-Spiele (Januar 2025) im Überblick

Folgende Titel wandern heute in die Bibliothek:

PS Plus Extra & Premium

God of War: Ragnarök (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Atlas Fallen: Reign of Sand (PS5)

(PS5) SD Gundam Battle Alliance (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Sayonara Wild Hearts (PS4)

(PS4) ANNO: Mutationem (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Orcs Must Die 3 (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Citizen Sleeper (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Poker Club (PS4)

Das absolute Highlight in diesem Monat dürfte für viele Spieler*innen God of War: Ragnarök sein, das ihr euch hier im Trailer ansehen könnt:

3:16 God of War: Ragnarök - PS5-Gameplay im großen Reveal-Trailer enthüllt - PS5-Gameplay im großen Reveal-Trailer enthüllt

Nur PS Plus Premium

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welche PS Plus-Spiele bei Extra und Premium freut ihr euch diesmal besonders? Und generelle Frage an euch: Wie zufrieden seid ihr mit Sonys kostenpflichtigem Abo-Service und dessen Angebot in letzter Zeit?