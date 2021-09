God of War: Ragnarök - PS5-Gameplay im großen Reveal-Trailer enthüllt

09.09.2021 23:18 Uhr

Es hat lange gedauert, jetzt ist es offiziell - God of War 2 wird God of War: Ragnarök heißen und Kratos wie Atreus zurückbringen. Im ersten Gameplay-Trailer zum PS5-Spiel sehen wir das Spiel in Aktion und erfahren mehr über die Geschichte des Nachfolgers.

God of War: Ragnarök erscheint 2022 für PS5 und PS4.