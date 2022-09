PS Plus Extra/Premium: Diese drei Titel verlassen den Abo-Service im Oktober

Wer PS Plus Extra oder Premium abonniert, muss aufpassen, dass die anvisierten Spiele nicht irgendwann aus dem Angebot fliegen. So wie im Oktober: Sony schmeißt drei Titel aus dem Katalog, die ihr aktuell noch spielen könnt. Wer das noch nicht getan hat, sollte sich sputen.

PS Plus Extra/Premium: Red Dead Redemption ist bald nicht mehr im Abo spielbar

Darum geht's: Mit PS Plus Extra erhaltet ihr Zugriff auf einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen, die ihr allesamt ohne Zusatzkosten zocken könnt. Bei PS Plus Premium sind auch noch PS1-, PS2- und PS3-Klassiker enthalten. Aber an der Auswahl der Spiele ändert sich regelmäßig etwas, wie auch im Oktober 2022.

Alle Infos zu PS Plus gibt es hier:

Diese 3 Spiele fliegen raus: Das dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die ihr Abo deswegen abgeschlossen haben oder alle, die diese Titel gerade spielen. Ihr habt nicht mehr allzu lange Zeit! Um diese Spiele geht es:

PS Plus Extra oder Premium? Red Dead Redemption gehört zu den PS3-Spielen im Premium-Angebot und kann über das PlayStation Plus-Abo gestreamt werden. Dasselbe gilt für Undead Nightmare, die Erweiterung zu Rockstars Open World-Klassiker. PGA Tour 2K21 ist Teil des PS Plus Extra-Spielekatalogs.

Dann fliegen sie raus:

Sowohl Red Dead Redemption als auch Undead Nightmare werden am 17. Oktober 2022 aus dem Abo-Angebot entfernt.

aus dem Abo-Angebot entfernt. Bei PGA Tour 2K21 ist das schon am 7. Oktober 2022 der Fall.

So sieht Red Dead Redemption: Undead Nightmare aus:

Was kommt neu dazu? Falls ihr euch fragt, welche Titel dafür neu hinzugefügt werden, seid ihr nicht allein. Ihr müsst zum Glück aber auch nicht mehr lange warten, bis das verraten wird: Normalerweise werden die Spiele immer am ersten Dienstag im Monat freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Das heißt, dass die Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele wahrscheinlich bereits übermorgen erfolgt.

Keine Day 1-Releases: Im Gegensatz zu Microsofts Xbox Game Pass soll PlayStation Plus auch in Zukunft keine großen Titel direkt zum Release im Abo bekommen. Wieso das auf absehbare Zeit nicht passiert, erklärt Sony in diesem GamePro-Artikel.

Wie findet ihr den Wegfall der drei Spiele? Welches davon wolltet ihr noch zocken?