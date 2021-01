PS Plus Februar 2021: Diese PS4/PS5-Games wünscht sich die Community

Der Februar rückt näher und damit auch das nächste Lineup von PlayStation Plus. Auf Reddit haben die Fans mal wieder über die Gratis-Spiele spekuliert und ihre Wünsche für den 27. Januar geäußert. An dem Tag werden wir voraussichtlich erfahren, was der Abo-Dienst neben Destruction AllStars noch zu bieten hat.

Destruction AllStars gratis im Februar

Mit dem Multiplayer-Spiel Destruction AllStars haben wir nicht den ersten Wunschkandidaten, sondern bereits das erste Gratis-Spiel, das für die PS5 sicher dabei sein wird. Bereits letztes Jahr gaben die Entwickler von Lucid Games bekannt, dass der Mix aus Nahkampf und Autozerstörung Teil des Abos im Februar 2021 sein wird:

Horizon Zero Dawn

Genre: Action

Action GamePro-Wertung auf der PS4: 90 (Hier geht's zum Test)

Worum geht's: Als Jägerin Aloy erkunden wir eine postapokalyptische Open World. Nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation leben die Menschen dort in Koexistenz mit Maschinenwesen. Eine seltsame Störung lässt die Wesen allerdings zur Bedrohung werden, weshalb sich Aloy aufmacht, um dem nachzugehen und zusätzlich Antworten zu ihrer eigenen Herkunft zu finden. Um die vielen Missionen zu meistern, investieren wir Erfahrungspunkte in Fertigkeiten, craften Gegenstände und beweisen uns im Kampf.

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Horizon Zero Dawn ist mehr ein Wunsch als eine Vermutung. Dennoch ist es denkbar, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis das Spiel über PS Plus verteilt wird. Der Nachfolger Horizon 2: Forbidden West soll immerhin dieses Jahr erscheinen und bietet damit eine gute Gelegenheit, die Spieler*innen für den zweiten Teil zu motivieren.

Uncharted: The Lost Legacy

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung auf der PS4: 90 (Hier geht's zum Test)

Darum geht's: The Lost Legacy ist eine Standalone-Erweiterung zu der Uncharted-Serie, in der wir zur Abwechslung nicht Nathan Drake spielen. Stattdessen begeben wir uns mit Chloe Frazer und Nadine Ross auf ein Abenteuer. Das typische Uncharted-Feeling bleibt aber dennoch erhalten: Erkunden, Rätseln, Klettern und sich den Widersachern stellen.

Wie kommen Fans darauf? Nachdem Sony bereits die vier vorhandenen Uncharted-Teile mit Nathan Drake per PS Plus an die Abonnent*innen verteilt hat, fehlt eigentlich nur noch The Lost Legacy. Außerdem ist das Spiel mittlerweile alt genug, dass Sony es in Erwägung ziehen könnte.

Weitere Wünsche der Community:

Wann werden die PS Plus-Spiele für Februar enthüllt?

Da Sony immer am ersten Dienstag im Monat die neuen PS Plus-Spiele veröffentlicht und sie am Mittwoch davor enthüllt, ergibt sich für Februar folgender Zeitplan:

Voraussichtlicher Termin: 27. Januar 2021 (Mittwoch)

27. Januar 2021 (Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

17:30 Uhr (deutsche Zeit) Liveschaltung der Februar-Spiele: 2. Februar 2021 (Dienstag gegen Mittag)

Die PS Plus-Spiele im Januar 2021

Bis die Gratis-Spiele im Februar erscheinen, habt ihr noch Zeit und könnt euch das Lineup für Januar sichern:

Mehr zu den PS Plus-Spielen im Januar 2021 findet ihr hier:

Interesse an PS Plus?

Falls ihr bisher kein PlayStation Plus-Abo besitzt, aber daran interessiert seid, findet ihr alle wichtigen Infos dazu auf unserer F&Q-Seite:

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für Februar? Freut ihr euch auf das bereits angekündigte Destruction AllStars?