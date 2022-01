PS Plus Februar 2022: Diese Spiele wünschen sich Fans für PS4/PS5, worauf hofft ihr?

Der PS Plus-Monat 2022 steht an und viele Fans geben sich wie gewohnt Spekulationen hin, was für PS4- und PS5-Spiele dabei wohl für uns herausspringen könnten. Dieses Mal hoffen angesichts des baldigen Launches von Dying Light 2 viele auf den Vorgänger, aber auch einige alte Bekannte tauchen hier wieder auf. Uncharted: Lost Legacy oder das Remeaster zu Tony Hawk's 1+2 stehen wie so oft weit oben auf der Wunschliste.

Wie immer wollen wir aber natürlich auch von euch, der GamePro-Community, wissen, welche Spiele ihr euch wünscht. Worauf hofft ihr diesen Monat, was haltet ihr für realistisch?

Darauf hoffen viele PS Plus-Abonnent*innen: Dead Cells

Dead Cells hat sich in der Zeit seit Release vom Geheimtipp zu einem extrem umfangreichen und beliebten Roguelite-Metroidvania entwickelt. Das liegt natürlich nicht nur an den DLCs, die den herausfordernden Action-Titel voller harter Kämpfe erweitern, sondern auch an dem sehr stabilen und spaßigen Fundament. Wie sich der Genre-Mix zum Launch geschlagen hat, könnt ihr in unserem GamePro-Test zu Dead Cells nachlesen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Dead Cells zu Gemüte führen:

Diese PS4- und PS5-Spiele wünschen sich Fans sonst noch für PS Plus im Februar 2022

Bald erscheint Dying Light 2 und das weckt bei vielen Fans natürlich die Hoffnung darauf, den ersten Teil als Bonus-Spiel bei PS Plus zu bekommen. Wie realistisch das ist, steht aber natürlich auf einem anderen Blatt. Was auch für einige andere Wünsche der Community gilt, die im Zusammenhang mit dem PS Plus-Monat Februar 2022 sehr häufig genannt wurden: Zum Beispiel Sekiro: Shadows Die Twice oder DMC 5 in der Special Edition für PS5.

Deutlich realistischere Vorhersagen drehen sich um die folgenden Titel, die von PS Plus-Abonnent*innen ebenfalls recht oft genannt werden:

Wann werden die PS Plus-Spiele für Februar 2022 offiziell bekannt gegeben?

Meistens werden die PS Plus-Spiele am letzten Mittwoch des vorherigen Monats bekannt gegeben und dann am ersten Dienstag des eigentlichen Monats veröffentlicht. Das kann sich natürlich aber immer noch ändern und es handelt sich dabei keineswegs um offizielle Termine.

Voraussichtlicher Termin: 26. Januar (Mittwoch)

(Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Voraussichtliche Veröffentlichung: 1. Februar (Dienstag)

Habt ihr ein kostenpflichtiges PS Plus-Abonnement abgeschlossen, müsst ihr nicht noch einmal extra bezahlen, um die Bonus-Spiele herunterzuladen. Falls ihr kein PS Plus-Abo habt, könnt ihr hier in unserer großen GamePro-Übersicht alles Wissenswerte zu Sonys umfassendem Online-Service lesen.

7 1 Mehr zum Thema PS Plus Februar 2022: Ankündigung naht - Das sind Datum und Uhrzeit

Gibt es schon Gerüchte oder Leaks zu den PlayStation Plus-Spielen im Februar?

Nein, bisher noch nicht. In den letzten beiden Monaten sind die Spiele-Lineups der PS Plus-Bonustitel allerdings jeweils schon ziemlich früh komplett geleakt. Das könnte natürlich auch diesen Monat so ablaufen, bisher wissen wir aber noch nichts davon. Sollte sich das ändern, findet ihr die Infos natürlich wie gewohnt auf GamePro.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für Februar 2022 und wieso?